Foto: Valsts policija
Varbūt atpazīsti? Policija lūdz sabiedrības palīdzību personu meklēšanā
Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas Valmierā lūdz sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu publiskotajos attēlos redzamo personu identitāti.
Likumsargi aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot fotogrāfijās fiksētos cilvēkus. Ja kāda rīcībā ir jebkāda noderīga informācija, kas varētu sekmēt šo personu atpazīšanu un atrašanās vietas noskaidrošanu, policija lūdz nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 64201351.
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Vienlaikus policija vēršas arī pie pašiem attēlos redzamajiem cilvēkiem un aicina viņus labprātīgi pieteikties, sazinoties ar likumsargiem pa norādītajiem tālruņa numuriem.