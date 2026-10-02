Apreibis un bruņots: Ropažu pašvaldības policija aiztur īpaši bīstamu motociklistu
Ropažu novada Dzidriņās pašvaldības policijas darbinieki aizturējuši ātrumpārkāpēju – motociklistu, kurš ne vien pie stūres bija sēdies, iespējams, narkotisko vielu reibumā, bet arī pārvadāja iespaidīgu bīstamu priekšmetu un aizliegto vielu arsenālu, liecina Ropažu pašvaldības policijas publiskotā informācija.
Kā informē likumsargi, patrulēšanas laikā Dzidriņās viņi pamanīja un apturēja kādu motocikla vadītāju, kurš dzīvojamā zonā atļauto braukšanas ātrumu bija pārsniedzis divas reizes.
Pārbaudot vadītāja identitāti un veicot pārrunas, policistiem radās pamatotas aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē. Šīs aizdomas pastiprināja arī datubāzēs pieejamā informācija – noskaidrojās, ka persona jau iepriekš vairākkārt nonākusi tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu nelegālu apriti.
Kad policijas darbinieki lūdza vīrieti labprātīgi uzrādīt pie sevis esošās mantas, motociklists no kabatām izvilka ne tikai trauku ar, visticamāk, marihuānu, bet arī vairākus nažus, uzasinātu skrūvgriezi un pat cimdus ar metāla dzelkšņiem. Uz likumsargu jautājumu, kāpēc viņam līdzi nepieciešams šāds specifisks aprīkojums, vīrietis atbildējis lakoniski – priekšmeti esot paredzēti pašaizsardzībai.
Par dzīvojamā zonā būtiski pārsniegto braukšanas ātrumu motociklistam uz vietas piemērots naudas sods, taču ar to viņa nepatikšanas nebeidzās. Saistībā ar pie viņa atrastajām, iespējams, narkotiskajām vielām un aukstajiem ieročiem vīrietis tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem tālāko procesuālo darbību un ekspertīžu veikšanai.