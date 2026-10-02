Kas notiek, ja ignorē VAD pavēsti? Četriem iesauktajiem jauniešiem piemērots sods
Četriem valsts aizsardzības dienestā (VAD) iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sods par neattaisnotu neierašanos uz Aizsardzības ministrijas (AM) noteiktajām pārbaudēm, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija 25. septembrī pieņēmusi lēmumus četrās administratīvā pārkāpuma lietās, katram no jauniešiem piemērojot sodu 20 naudas soda vienību jeb 100 eiro apmērā. Sodītie jaunieši dzimuši no 2005. līdz 2007. gadam.
Ar citu "Latvijas Vēstneša" publikāciju septembra sākumā kopumā desmit VAD iesaukti jauni vīrieši, tostarp četri minētie, tika uzaicināti uz paskaidrojumu sniegšanu un administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu par viņu neierašanos uz pārbaudēm. Četras lietas tika izskatītas 25. septembrī, un par tajās pieņemtajiem lēmumiem ir atrodama informācija "Latvijas Vēstneša" 2. oktobra laidienā. Pārējie seši jaunieši tika aicināti uz lietu izskatīšanu 29. septembrī. Par viņu lietās pieņemtajiem lēmumiem "Latvijas Vēstnesī" informācijas vēl nav.
Septembrī "Latvijas Vēstnesī" tika publicēts arī paziņojums par soda piemērošanu vienam 2007. gadā dzimušam VAD iesauktam jaunietim, kurš bez attaisnojoša iemesla nebija ieradies AM uz pārbaudēm. Viņam piemērots 150 eiro sods.
VAD likums paredz, ka iesaucamajam ir pienākums ierasties uz pārbaudēm AM pavēstē norādītajā vietā un laikā un tās pabeigt. Par neierašanos uz iesaucamajam noteiktajām pārbaudēm vai pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 150 naudas soda vienībām jeb 750 eiro.
Militārās policijas pieņemtos lēmumus iespējams pārsūdzēt desmit darbadienu laikā.