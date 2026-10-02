Traģiski bojā gājis 21 gadus vecs jaunietis.
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Šodien 08:18
Viņš nereaģēja… Rīgā zem vilciena riteņiem traģiski izdziest jauna puiša dzīvība
Rīgā, dzelzceļa posmā starp Torņakalna un Zasulauka stacijām, ceturtdien pasažieru vilciens notriecis 21 gadu vecu jaunieti.
Kā raidījumu "Degpunktā" informēja AS "Pasažieru vilciens" (zīmols "Vivi") Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula, traģiskais negadījums noticis netālu no Altonavas ielas pārvada. Jaunietis atradies uz sliedēm vietā, kas nav paredzēta gājēju kustībai.
"Tiklīdz vilciena vadītājs pamanīja personu uz sliedēm, viņš nekavējoties veica avārijas bremzēšanu un izmantoja signāltauri. Tomēr sadursmi novērst nebija iespējams," skaidro uzņēmuma pārstāve, uzsverot, ka jaunietis uz skaņas signāliem un apkārt notiekošo nereaģēja.
Traģiskā incidenta dēļ ceturtdien uz ilgāku laiku tika pilnībā apturēta un būtiski traucēta pasažieru vilcienu kustība Jūrmalas virzienā.