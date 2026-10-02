Atklājas patiesība par piesārņojumu Kurzemē - vides sargi meklē vainīgo
Kurzemes piekrastē konstatētais piesārņojums nav vēsturisks mantojums, bet gan jūrā nelikumīgi novadīti vieglie naftas produkti – pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļļa, liecina saņemtie analīžu rezultāti.
Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu institūcijām ir sācis vainīgā kuģa meklēšanu, informēja VVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska.
Saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti ir snieguši sākotnējo informāciju par piesārņojuma sastāvu, tādējādi ļaujot pilnībā izslēgt iepriekš izskatīto versiju, ka piekrastē izskalotais piesārņojums varētu būt vēsturiska rakstura.
Lai precīzi noteiktu izcelsmes avotu, VVD turpinās veikt vēl detalizētākas analīzes un padziļinātu izpēti. Paralēli norisinās aktīva starptautiska sadarbība, lai identificētu to kuģi, no kura Baltijas jūrā nopludināti naftas produkti.
Kā ziņots, Baltijas jūras Kurzemes piekrastē konstatēts naftas produktu piesārņojums. Ventspils piekrastē pāris dienās savākti 800 maisi ar naftas piesārņojumu, informēja Ventspils pašvaldībā.
Pagājušajā sestdienā Ventspils pilsētas pludmales visā garumā un Ventspils novada piekrastē izskalots naftas piesārņojums. VDD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsekojis jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā naftas piesārņojuma paraugus.
VVD vērtē, ka konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju.