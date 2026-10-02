Štāba bataljona personālsastāvs piedalīsies mācībās "Namejs 2026".
Sabiedrība
Šodien 07:27
Pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nedēļu nebūs goda sardzes. Kas īsti ir noticis?
No šodienas līdz 8. oktobrim pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs goda sardzes, informēja Nacionālie bruņotie spēki.
Šajā laikā viss Štāba bataljona personālsastāvs piedalīsies mācībās "Namejs 2026". Mācībās būs iesaistīti arī Godasardzes rotas profesionālā dienesta un valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri ikdienā nodrošina goda sardzi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils.
Iepriekš ziņots, ka no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2026", kurās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācības ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada.