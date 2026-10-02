Ventspils šarms neparastos skatos: noskaidroti 2026. gada fotoattēlu konkursa laureāti
1. oktobrī Pārventas bibliotēkā tika apbalvoti Ventspils 2026. gada fotoattēlu konkursa uzvarētāji un atklāta labāko darbu izstāde.
Konkursā, ko organizēja Ventspils tūrisma informācijas centrs, šogad piedalījās 29 fotogrāfi, iesniedzot kopumā 644 fotoattēlus. Izstādei atlasīti 42 darbi, kas dažādos skatījumos atklāj Ventspils pilsētas vidi, cilvēkus, arhitektūru, dabu un pilsētas raksturu.
Šī gada konkursa moto “Gaisma. Krāsa. Ventspils” aicināja autorus ieraudzīt pilsētu jaunā skatījumā, pievēršot uzmanību gaismas un krāsu saspēlei, pilsētas noskaņai un īpašajiem ikdienas mirkļiem.
Anonīmās vērtēšanas laikā konkursa žūrija atlasīja 40 labākos fotoattēlus. Vēl divi darbi izstādei un publiskajam balsojumam tika izvēlēti papildus, ņemot vērā to māksliniecisko kvalitāti. Kopumā izstādē apskatāmi 42 konkursa darbi.
Iesniegtās fotogrāfijas vērtēja profesionāļi no reklāmas, dizaina, arhitektūras, fotogrāfijas un vizuālās mākslas jomām: Andris Norītis, Daiga Dzedone, Uldis Balga, Arnis Martinelli, Aleksandrs Bobrovs, Dace Zērne un Aleksejs Naumovs. Žūrija vērtēja darbu ideju, radošo pieeju, kompozīciju, tehnisko izpildījumu un spēju atklāt Ventspils īpašo raksturu.
Konkursa laureāti
Kategorijā "Reklāmas fotoattēls":
• 1. vieta - Margaritai Zvejniecei par darbu “Sapņu flotile”;
• 2. vieta - Renāram Boļšēvicam par darbu “Uz augšu”;
• 3. vieta - Daigai Zvejniecei par darbu “Zili sudrabotā”.
Kategorijā "Mākslas fotoattēls":
• 1. vieta krāsaino fotoattēlu - Dacei Cielavai par darbu “Skatu punkts”;
• 1. vieta melnbalto fotoattēlu - Montai Zīlei par darbu “Ēnu sapulce”.
Kategorijā "Drona fotoattēls":
• 1. vieta – Montai Zīlei par darbu “Staldzenes abstrakcija”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Konkursa laureāti tika apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām, ko nodrošināja Ventspils valstspilsētas pašvaldība. Savukārt visi 42 izstādei atlasīto darbu autori saņem autoratlīdzību fotogrāfiju izmantošanai Ventspils pilsētas mārketinga un tūrisma materiālos.
Labāko darbu izstāde apskatāma Pārventas bibliotēkā līdz 29. oktobrim. No 2. līdz 30. novembrim Ventspils 2026. gada fotoattēlu konkursa izlase būs skatāma arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, bet vēlāk izstādi plānots eksponēt arī citviet Latvijā.
Ventspils tūrisma informācijas centrs pateicas visiem konkursa dalībniekiem par radošumu, ieguldīto darbu un spēju ar fotogrāfijas palīdzību atklāt Ventspils daudzveidību. Katrs iesniegtais darbs papildina pilsētas vizuālo stāstu un ļauj ieraudzīt Ventspili no jauniem skatpunktiem. Aicinām arī turpmāk iemūžināt īpašos pilsētas mirkļus, dalīties ar saviem skatījumiem sociālajos tīklos (Facebook un Instagram), atzīmējot tos ar @visitventspils, un piedalīties nākamajos foto konkursos, lai kopīgi turpinātu veidot un saglabāt Ventspils stāstu fotogrāfijās.