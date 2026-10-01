Daugavpilī pārbūvēs Vienības tiltu, bet smagais transports nevarēs izmantot pagaidu tiltu
Vienības tilts Daugavpilī tiks pārbūvēts, bet šajā laikā smagais transports pagaidu tiltu pār Daugavu izmantot nevarēs, paziņoja pilsētas pašvaldība.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par Vienības tilta pārbūvi. Būvdarbus plānots īstenot divu būvniecības sezonu laikā, nodrošinot tilta konstrukciju atjaunošanu un uzlabojot satiksmes drošību gan autovadītājiem, gan gājējiem.
Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!) skaidro, ka projekta galvenais mērķis ir ne tikai kvalitatīvi atjaunot Vienības tiltu, bet arī nodrošināt, lai būvdarbu laikā pilsētas ikdienas dzīve tiktu pēc iespējas mazāk traucēta. Līdz ar to pirmais būvniecības darbu posms paredz pagaidu tilta pār Daugavu izbūvi.
Pagaidu tilta uzstādīšana ir atkarīga no upes ūdens līmeņa - ja tas būs samērīgi zems, pagaidu tiltu uzstādīs jau šogad. Lai izvērtētu konstrukcijas drošību, plānots, ka sākumā noteiktu laiku tas pastāvēs bez transporta slodzes. Tiklīdz izvērtēšanas periods beigsies, sāksies otrais būvdarbu posms, kura īstenošanas laikā tiks veikti Vienības tilta pārbūves darbi.
Pagaidu tiltu paredzēts izbūvēt blakus dzelzceļa tiltam. Tas būs divjoslu tērauda tilts ar apgaismojumu, pa kuru pārbūves laikā tiks novirzīta galvenā transporta plūsma. Ja ūdens līmenis Daugavā neļaus veikt tā uzstādīšanu šoruden, darbi tiks pārcelti uz pavasari pēc paliem. Līdz ar to satiksmes novirzīšana pa pagaidu tiltu notiks tikai pēc tā pilnīgas uzstādīšanas un drošības pārbaudes. Par to pašvaldība iedzīvotājus informēs atsevišķi.
Lai saglabātu nepārtrauktu savienojumu starp abiem Daugavas krastiem, būvdarbu laikā pa Vienības tiltu arī turpmāk varēs pārvietoties gājēji, sabiedriskais transports un operatīvie dienesti. Satiksme tiks regulēta ar luksoforiem.
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Savukārt privātā autotransporta vadītāji tiks novirzīti uz pagaidu tiltu. Smagajam transportam būs jāizvēlas alternatīvi maršruti, piemēram, Sventes tilts.
Pārbūves laikā tiks demontēts Vienības tilta esošais segums, noņemts betona aizsargslānis, atjaunotas bojātās tilta plātnes, izbūvēta jauna hidroizolācija un brauktuves konstrukcija. Tāpat paredzēta margu, aizsargbarjeru, apmaļu, apgaismojuma sistēmas un citu infrastruktūras elementu atjaunošana. Tilta balstus Daugavā plānots saglabāt, jo pēc zemūdens apsekošanas tie atzīti par tehniski derīgiem turpmākai ekspluatācijai.
Vienības tilts ir viens no nozīmīgākajiem Daugavpils infrastruktūras objektiem, kas kopš 1935. gada savieno pilsētas centru ar Grīvu. Pašvaldībā uzsver, ka tā pārbūve ļaus būtiski pagarināt tilta kalpošanas laiku un uzlabot satiksmi pilsētā.
Jau ziņots, ka par Daugavpils Vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta personu apvienība "VBB", kurā ietilpst SIA "Viadukts" un SIA "Baltijas būve". Par uzvarētāju atzītā personu apvienība būvdarbus sola veikt par 7 205 538 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa jeb 8 718 700 eiro.
Daugavpils pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta "Vienības tilta pār Daugavu, Daugavpilī, pārbūve" īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Paredzēts nodrošināt arī autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.
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Pārbūvētā tilta ekspluatācija uzlabos mobilitātes savienojumus, piekļuvi valsts autoceļu tīklam un TEN-T, kā arī paaugstinās satiksmes drošību un infrastruktūras kvalitāti Daugavpilī un visā Latgales reģionā, uzsver pašvaldībā. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām.