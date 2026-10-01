Andrejs Fjodorovs-Maksimovs (foto: Valsts policija)
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Šodien 22:58
Meklē Koknesē pazudušo Andreju Fjodorovu-Maksimovu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1970. gadā dzimušo Andreju Fjodorovu-Maksimovu.
Andrejs Fjodorovs-Maksimovs (foto: Valsts policija)
Vīrietis šā gada 1. oktobrī pulksten 6.00 izgāja no savas dzīvesvietas Aizkraukles novadā, Koknesē, Lāčplēša ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 191 cm, kalsnas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbies melnā vējjakā ar kapuci, tumšās biksēs, sporta apavos zilā un baltā krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!