Slavenais alpīnists Kristaps Liepiņš atkāpjas no Denali nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas un skaidro iemeslus
Alpīnistu savienības (LAS) Alpīnisma komisijas vadītājs Kristaps Liepiņš atkāpies no organizācijas izveidotās Denali nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas, informē LAS. Viņš iesniedzis attiecīgu paziņojumu LAS.
Komisija darbu turpinās apstiprinātajā sešu cilvēku sastāvā, lai "vispusīgi un objektīvi" izvērtētu notikušā apstākļus, analizētu drošības aspektus un izstrādātu rekomendācijas alpīnisma sabiedrībai risku novēršanai nākotnē.
Savā "Facebook" kontā Liepiņš pavēstīja, ka LAS sausais paziņojums neatspoguļo visu ainu. "Šādu paziņojumu šodien izplatīja Latvijas Alpīnistu savienības Valde. Tas, diemžēl, atbilst patiesībai. Bet tā nepasaka visu. Šādu soli spēru un savu atkāpšanos pamatoju ar vēlmi neapgrūtināt un nesarežģīt šīs komisijas darbu." Liepiņš paziņoja, ka lēmumu pieņēmis sakarā ar 29.septembrī LTV1 demonstrēto interviju ar Gundaru Rēderu raidījumā "Viens pret viens", pēc kuras viņš saņēmis asas pretenzijas par to, ka iepriekš publiskajā telpā jau izteicis viedokli par šo negadījumu.
Atvadīšanās no alpīnistes Ineses Pučekas
"Šīs pretenzijas sevī ietvēra draudus, par to, ka ja palikšu komisijas sastāvā, tad viena no negadījumā iesaistītajiām un būtiskākajām liecinošajām personām šajā traģiskajā notikumā, negadījuma apstākļu noskaidrošanā nepiedalīsies. Citēju: "Paturu sev tiesības neiet uz komisijas sēdēm, ja tur piedalīsies cilvēki, kas publiskajā telpā jau izsaka viedokļus par negadījumu."," paziņoja Liepiņš.
"Apzinoties situācijas sarežģītību un aizvien vēloties vispusīgu un objektīvu notikušās traģēdijas apstākļu izvērtēšanu neradot lieku spriedzi komisijas darbā, no dalības tajā atteicos. Tomēr šī situācija rada daudz papildu jautājumus, uz kuriem arī turpmāk meklēšu atbildes un paturu tiesības brīvi un neierobežoti paust savu viedokli," uzsvēra Liepiņš.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Maijā ekspedīcijā uz Ziemeļamerikas augstāko kalnu Denali bija devusies septiņu kalnā kāpēju grupa Valda Puriņa vadībā. Krītot no stāvas nogāzes, ekspedīcijā bojā gāja trīs alpīnisti - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks, bet ekspedīcijas dalībnieks Mārtiņš Bilzēns smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Aļaskā, bet pašlaik ir pārvests mājās. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki - Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš - ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna.
Lai nodrošinātu neitralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus, komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvji. Visi komisijas locekļi parakstījuši apliecinājumus par interešu konflikta neesamību, kā arī konfidencialitātes saistības attiecībā uz darba materiāliem un lietā esošajiem personu datiem.
Komisijā turpina darboties LAS prezidents Normunds Reinbergs, Pēteris Kūlis, Kaspars Klapkalns, Gita Logina, Rolands Laveiķis un Līga Plakane.
Izmeklēšanas un materiālu apkopošanas laikā komisijas locekļi atturēsies no atsevišķu komentāru vai vērtējumu paušanas publiskajā telpā, lai nodrošinātu neietekmētu procesa norisi, pausts LAS paziņojumā. Komisijas darba noslēgumā tiks sagatavots un publiskots kopsavilkuma ziņojums un drošības rekomendācijas.