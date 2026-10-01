Kozlovskis skaidro, kādēļ Igaunija varēja aizliegt Krievijas graudu tranzītu, bet Latvija vēl ne
Igaunijā situācija ar Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu ir nedaudz citādāka nekā Latvijā, jo Igaunijā nemaz nav šāda graudu tranzīta, žurnālistiem ceturtdien sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Igaunijas valdība ceturtdien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Aizliegums tiek noteikts, grozot 2022. gada 29. septembra valdības lēmumu par atsevišķu preču ievešanas aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas saistībā Krievijas agresiju Ukrainā un Baltkrievijas sniegto atbalstu šai agresijai.
Viņš atzina, ka Latvijas puse vēl nezina visas Igaunijas noteiktā aizlieguma detaļas, un tās vēl tiks noskaidrotas. "Šodienas laikā uzzinājām, ka Igaunijā kopumā nav šāda graudu tranzīta, līdz ar to kopumā droši vien šādi lēmumi ir vienkāršāki," teica Kozlovskis.
Tomēr arī Latvija meklēšot papildu tiesiskos risinājumus, lai pēc iespējas ierobežoto Krievijas graudu tranzītu, solīja satiksmes ministrs.
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) meitassabiedrība AS "LatRailNet" vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam, šonedēļ žurnālistiem atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš par to esot ticis informēts šodien. Kulbergs uzdevis satiksmes ministram Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā, un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai tas notiktu.
"LatRailNet" valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko 21. septembrī aģentūru LETA informēja, ka uzņēmums atbilstoši Saeimas lēmumam ir sācis aprēķināt jauno dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu, kas attiektos uz labības kravām, kuru nosūtīšanas stacija norādīta Krievijā.
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Saeima attiecīgo lēmumu par infrastruktūras lietošanas maksas pārskatīšanas un piemērošanas paātrināšanu kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā graudu un graudu produktu kravas nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, pieņēma 17. septembrī. Šie grozījumi būs spēkā līdz šā gada beigām.
Līdz šim Dzelzceļa likums noteica divu mēnešu termiņu infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanai, savukārt jaunais regulējums paredz paātrinātu procedūru, samazinot šo termiņu līdz divām nedēļām.
Grozījumi attieksies uz kravām, kas satur graudus un graudu produktus - kviešus, kviešu un rudzu maisījumu, rudzus, miežus, auzas, kukurūzu, rīsus, sorgo, griķus, prosu un citus graudaugus, kā arī noteiktus šo graudaugu produktus atbilstoši konkrētajām tarifa pozīcijām.
Grozījumi likumā izsludināti 21. septembrī, un tie stājās spēkā nākamajā darba dienā pēc to izsludināšanas.
"LatRailNet" kā Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales institūcijai un dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas noteicējai jaunā dzelzceļa infrastruktūras maksa jāaprēķina un jāiesniedz saskaņošanai vienas nedēļas laikā kopš likuma grozījumu izsludināšanas.
Hudenko norāda, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas paaugstināšana ir viens no instrumentiem, ar kuru valsts vēlas mazināt Krievijas izcelsmes labības tranzītu caur Latvijas teritoriju. Tādējādi "LatRailNet" uzdevums ir iespējami ātri īstenot likumā noteikto, proti, aprēķināt un pieņemt pamatotu lēmumu par infrastruktūras lietošanas maksu.
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Viņa papildina, ka vienlaikus uzņēmumam ir jāievēro visas prasības un saistības, kas izriet no Latvijas, Eiropas Savienības (ES) un starptautiskā regulējuma un kuras Latvija kā valsts ir uzņēmusies.
Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem paātrinātā procedūra attieksies uz visiem attiecīgos pārvadājumus veicošajiem pārvadātājiem neatkarīgi no to īpašnieka vai reģistrācijas valsts, ja pārvadājumu dokumentos norādītā kravas nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā.
"LatRailNet" plāno pabeigt aprēķinus un publicēt infrastruktūras maksas izmaiņas likumā noteiktajā termiņā.
LETA jau ziņoja, ka Saeima 17. septembrī galīgajā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus Dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem.
Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājuma dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Regulējums būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.
Valdība, virzot likumprojektu izskatīšanai Saeimā, aicināja "LatRailNet" izvērtēt iespēju Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam noteikt paaugstinātu dzelzceļa infrastruktūras maksu 300% apmērā no līdzšinējās maksas.
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Vienlaikus likumprojekta anotācijā norādīts, ka pastāv riski saistībā ar iespējamu kravu plūsmas samazināšanos, tiesvedībām un negatīvu ietekmi uz transporta nozares uzņēmumiem. Tāpat atzīmēts, ka piedāvātais īstermiņa risinājums var radīt strīdus par tā atbilstību ES transporta politikas regulējumam.
Valdība arī noteikusi, ka gadījumā, ja no paaugstinātās infrastruktūras maksas tiks gūti papildu ieņēmumi, tie tiks novirzīti Ukrainas aizsardzības vajadzībām atbilstoši vēlāk pieņemamiem lēmumiem.
Kā ziņots, valdība jau iepriekš apstiprināja izmaiņas, kas ļaus Pārtikas un veterinārajam dienestam ņemt paraugus no tranzītā pārvadātām graudu kravām un veikt laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos par deklarētās izcelsmes valsts atbilstību. Premjers iepriekš arī uzsvēris, ka Latvija vēlas ierobežot Krievijas graudu tranzītu, vienlaikus saglabājot iespēju atbalstīt Ukrainas un Latvijas lauksaimnieku produkcijas eksportu caur Latvijas ostām.