Kulbergs skaidro, kādēļ Latvija nav uzaicināta uz NATO sanāksmi
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) ceturtdien skaidroja, kāpēc Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm netika uzaicināta uz NATO sanāksmi Polijā.
ASV ar Baltijas valstīm jautājumus par NATO nākotni apspriež arī citos formātos, ceturtdien preses konferencē paziņoja Kulbergs. Viņš skaidroja, ka ASV ir Latvijas sabiedrotais, un sarunas par to, kā Eiropai uzņemties lielāku atbildību par NATO konvencionālajām spējām, notiek vairākos formātos.
"Publiski izskanējušais ir tikai viens no tiem, ar Baltijas valstīm ASV šos jautājumus pārrunā arī citos formātos," uzsvēra Kulbergs.
Viņš norādīja, ka Latvijas nostāja nemainās - NATO ir viena alianse, tāpēc par sarunu rezultātiem, tāpat kā līdz šim, jābūt informētiem visiem sabiedrotajiem.
Jauns.lv jau vēstīja par izdevuma "Politico" publikāciju, kurā teikts, ka Pentagons uz Polijā paredzēto tikšanos nav uzaicinājis ne tikai Baltijas valstis, bet arī Lielbritāniju un Franciju. Kā norāda seši diplomāti, kuri ir informēti par gatavošanos sanāksmei, Polijā notiekošā tikšanās, kuru organizē ASV aizsardzības ministra vietnieks Elbridžs Kolbijs, būtībā kļūs par darba grupu NATO nākotnes apspriešanai.
Publikācijā paustas diplomātu bažas, ka ASV administrācija dod priekšroku atsevišķiem sabiedrotajiem, tādējādi riskējot vēl vairāk sašķelt aliansi, kas jau saskaras ar pieaugošu Krievijas agresiju un izsīkušiem ieroču krājumiem. “Mēs darām visu, kas no mums tiek prasīts,” sacīja kādas uz sanāksmi neuzaicinātas sabiedrotās valsts amatpersona. “Mēs cenšamies saprast, kādi ir kritēriji un kāds ir šo sanāksmju mērķis. Pagaidām mums nav sniegts daudz informācijas.” Baltais nams neatbildēja uz lūgumu sniegt komentāru, savukārt Pentagons komentārus atteicās sniegt.