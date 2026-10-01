Nepilngadīgās iespējamās seksuālās izmantošanas dēļ "Progresīvie" vēršas policijā pret bijušo partijas biedru un Rīgas domes deputātu Mārtiņu Eņģeli
Partija "Progresīvie" vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Tiesa, pašas paziņojumam partija liegusi komentāru iespēju.
Kā informē partijā, sākotnēji ticis saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputāta nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputāta mandātu. Savukārt pēc Eņģeļa aiziešanas no Rīgas domes un izstāšanās no partijas "Progresīvie" saņēmuši anonīmu e-pastu, kurā bija izteikti apgalvojumi par bijušā Rīgas domes deputāta iespējamo Krimināllikuma pārkāpumu. Pēc šīs informācijas saņemšanas partija vērsusies policijā.
Savukārt jaunatnes organizācija "Protests", kas sadarbojas ar "Progresīvajiem", sociālajos medijos izplatījusi kategorisku vēstījumu, kurā pauž, ka varas pozīcijas izmantošana jauniešu ievilināšanai seksuālās attiecībās ir nesavienojama ar partijas "Progresīvie" vērtībām. Organizācija sola vērsties visās partijas struktūrvienībās, lai noskaidrotu, kāda informācija bijusi partijas rīcībā un vai nav notikusi pāridarījuma piesegšana.
Valsts policijā aģentūrai LETA teica, ka tā nevarot izpaust informāciju par iesniegumiem, kas varētu vai nevarētu būt pret konkrētām personām. Vienlaikus policijā vērsa uzmanību, ka saņemot iesniegumus par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, īpaši pret nepilngadīgām personām, tie tiek atbilstoši izskatīti un tiek veikta rūpīga izmeklēšana.
Laikraksts "Diena" vēsta, ka Eņģelim, iespējams, bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vērsusies Rīgas bāriņtiesā. Iesniegums nosūtīts Valsts policijai un tieslietu ministram.
Rīgas dome 10. septembrī apstiprināja deputāta Mārtiņa Eņģeļa (P) deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģelis Rīgas domē darbojās Pilsētas attīstības komitejā, Mājokļu un vides komitejā, kā arī kopš šī gada janvāra vadīja Rīgas Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mārtiņš Eņģelis septembrī paziņoja, ka pirms termiņa noliek deputāta mandātu sakarā ar ilgstošu izdegšanu. Viņš rakstīja sociālajā vietnē "Facebook", ka vairākus mēnešus ilgstošo izdegšanu veicinājusi gan liela slodze, gan sarežģīti dzīvesvietas maiņas un sadzīves procesi.