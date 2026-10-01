Eiropas Komisija vēršas pret Latviju sakarā ar nepietiekamiem sodiem nodokļu sadarbības jomā
Eiropas Komisija (EK) nolēmusi sākt pārkāpuma procedūru pret Latviju par nepietiekamiem sodiem, kas piemērojami par administratīvās sadarbības nodokļu jomā noteikumu pārkāpumiem, pavēstīja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.
EK nolēmusi sākt pārkāpuma procedūras arī pret Vāciju, Igauniju, Lietuvu un Ungāriju, nosūtot šīm valstīm un Latvijai oficiāla paziņojuma vēstules. EK akcentē, ka šo valstu noteikumi par sodiem neatbilst direktīvas par administratīvu sadarbību nodokļu jomā prasībām. EK atzīmē, ka par direktīvas noteikumu pārkāpumiem jāparedz efektīvi, samērīgi un atturoši sodi.
EK vērtējumā šo piecu valstu tiesību aktos noteikto sodu apmērs ir pārāk mazs, lai atturētu no noteikumu neievērošanas starptautiskas uzņēmumu grupas vai personas, kas saistītas ar agresīvu nodokļu plānošanu, izmantojot pārrobežu nodokļu shēmas. EK arī atzīmē, ka sodu sistēmas bieži neļauj pietiekami ņemt vērā direktīvas noteikumu pārkāpumu smagumu, apmēru vai atkārtošanos, pārkāpēja ekonomiskās spējas vai iesaistīto nodokļu maksātāju ekonomiskos stimulus, kas saistīti ar noteikumu neievērošanu.
EK uzsver, ka šie trūkumi var pasliktināt tās informācijas kvalitāti, pilnīgumu un uzticamību, kas saskaņā ar direktīvu iegūta nodokļu iestāžu savstarpējai informācijas apmaiņai. EK pauž, ka neefektīvas sodu sistēmas vājina administratīvo sadarbību nodokļu jomā Eiropas Savienībā (ES).
EK rīcība seko Eiropas Revīzijas palātas aicinājumiem, kas pausti ziņojumā par nodokļu informācijas apmaiņu ES un ziņojumā par cīņu pret kaitējošiem nodokļu režīmiem un uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu. Tajos uzsvērta vajadzība pēc efektīviem atbilstības mehānismiem visās dalībvalstīs.
Latvijai un pārējām četrām valstīm divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde un jānovērš EK norādītie trūkumi. Ja apmierinoša atbilde netiks saņemta, EK var nolemt izdot argumentētu atzinumu. Savukārt patērētāju kredītlīgumu lietā EK nolēmusi nosūtīt argumentētus atzinumus Latvijai un vēl 15 dalībvalstīm, jo tās nav paziņojušas par direktīvas par patērētāju kredītlīgumiem pilnīgu pārņemšanu valsts tiesību aktos.
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Direktīvas mērķis ir uzlabot patērētāju aizsardzību kredītu tirgū, nodrošinot pārredzamību un taisnīgumu kredīta darījumos visās dalībvalstīs. Tā bija jāpārņem valsts tiesību aktos līdz 2025. gada 20. novembrim.
EK 2026. gada janvārī nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstules 23 dalībvalstīm par nepaziņošanu par direktīvas pilnīgas pārņemšanas pasākumiem. No šīm valstīm 16, tostarp Latvija, joprojām nav paziņojušas komisijai par direktīvas pilnīgu pārņemšanu. Šīm 16 valstīm divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde un jāveic nepieciešamie pasākumi. Ja tas netiks izdarīts, EK var nolemt nodot šīs lietas ES Tiesai, pieprasot noteikt finansiālas sankcijas.