Viedokļi, komentāri un aktualitātes - teksta tiešraide par 15. Saeimas vēlēšanām
Foto: LETA
Politika
Teksta tiešraide

Viedokļi, komentāri un aktualitātes - teksta tiešraide par 15. Saeimas vēlēšanām

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Sestdien, 3. oktobrī, Latvijā notiks 15. Saeimas vēlēšanas, kurās pilsoņi izraudzīsies 100 deputātus darbam parlamentā nākamajiem četriem gadiem. Uz vietām Saeimā pretendē 14 politisko spēku saraksti. Vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no pulksten 8.00 līdz 20.00, bet pēc to slēgšanas sāksies balsu skaitīšana. Jauns.lv teksta tiešraidē sekos līdzi svarīgākajiem notikumiem pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā – vēlētāju aktivitātei, norisēm iecirkņos, politiķu un ekspertu komentāriem, kā arī vēlēšanu rezultātiem.

Viedokļi, komentāri un aktualitātes - teksta tiešr...

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Viedokļi, komentāri un aktualitātes - teksta tiešraide par 15. Saeimas vēlēšanām

Šodien 16:33
15. Saeimas vēlēšanu saraksts Nr. 2 – “Mēs mainām noteikumus”

15. Saeimas vēlēšanās ar otro numuru startē “Mēs mainām noteikumus”. Jauns.lv pirms vēlēšanām detalizēti apskatīja visus 14 vēlēšanu sarakstus – to līderus, kandidātus, programmas un būtiskākos solījumus.

Šodien 16:20
15. Saeimas vēlēšanu saraksts Nr. 1 – “Suverēnā vara”/“Jaunlatvieši”

15. Saeimas vēlēšanās ar pirmo numuru startē “Suverēnā vara”/“Jaunlatvieši”. Jauns.lv pirms vēlēšanām detalizēti apskatīja visus 14 vēlēšanu sarakstus – to līderus, kandidātus, programmas un būtiskākos solījumus.

Šodien 16:00
Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikusi viena diena

Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikusi vairs tikai viena diena. Jau sestdien, 3. oktobrī, vēlētāji dosies pie vēlēšanu urnām, lai izraudzītos 100 deputātus, kuri nākamos četrus gadus strādās Saeimā.

Uz vietām parlamentā pretendē 14 politisko spēku saraksti. Jauns.lv teksta tiešraidē sekos līdzi svarīgākajām aktualitātēm pirms vēlēšanām, bet vēlēšanu dienā – vēlētāju aktivitātei, norisēm iecirkņos, politiķu izteikumiem, rezultātiem un reakcijām.

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