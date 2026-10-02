TEKSTA TIEŠRAIDE! Viedokļi, komentāri un aktualitātes par 15. Saeimas vēlēšanām
Sestdien, 3. oktobrī, Latvijā notiks 15. Saeimas vēlēšanas, kurās pilsoņi izraudzīsies 100 deputātus darbam parlamentā nākamajiem četriem gadiem. Uz vietām Saeimā pretendē 14 politisko spēku saraksti. Vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no pulksten 8.00 līdz 20.00, bet pēc to slēgšanas sāksies balsu skaitīšana. Jauns.lv teksta tiešraidē sekos līdzi svarīgākajiem notikumiem pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā – vēlētāju aktivitātei, norisēm iecirkņos, politiķu un ekspertu komentāriem, kā arī vēlēšanu rezultātiem.
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Viedokļi, komentāri un aktualitātes - teksta tiešraide par 15. Saeimas vēlēšanām
Vēlēšanu iecirknī tirdzniecības centrā “Galerija Centrs” sestdienas rītā bija jūtama lielāka rosība nekā iepriekšējās dienās.
Iecirkņa darbinieki stāsta, ka kopumā visas nedēļas garumā aktivitāte bijusi lielāka nekā pērn, savukārt vēlēšanu dienas rīts bijis vēl aktīvāks. Lai gan rindas pie iecirkņa neveidojas, vēlētāju plūsma ir jūtama.
Darbinieki norāda, ka procesu palīdz organizēt lielāks darbinieku skaits, tādēļ cilvēku apkalpošana notiek raiti un ilgstošas rindas neveidojas.
Pie vēlēšanu iecirkņa Berģos sestdien ap plkst. 11.00 izveidojusies ļoti liela rinda. Cilvēki gaida Ministru prezidenta un “Apvienotā saraksta” premjera amata kandidāta nākamajā parlamenta sasaukumā Andra Kulberga ierašanos.
Jau ziņots, ka Kulbergs šodien balsos 128. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 455.
Valsts drošības dienests (VDD) priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas plkst. 9 saņēmis ziņas par iespējamu balsu pirkšanu un vēlētāju ietekmēšanu citos prettiesiskos veidos, tomēr pagaidām prettiesiskas darbības nav konstatētas,informēja VDD.
VDD 15. Saeimas vēlēšanu dienā strādā pastiprinātā režīmā, lai atbilstoši savai kompetencei identificētu un novērstu nelikumīgus mēģinājumus ietekmēt vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam.
Patlaban VDD nav konstatējis agresorvalsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu tiešus mēģinājumus prettiesiski iejaukties Saeimas vēlēšanu norisē un ietekmēt to rezultātus. Vienlaikus dienests konstatējis un šobrīd vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām, kuras iestājas pret Krievijas agresiju un atbalsta Ukrainu.
Patlaban vēl tiek pārbaudīta informācija par to iespējamu saikni ar Krieviju.
Tā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85 J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā Rīgā.
Tā Rīgā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86 Koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Rīgā.
Šodien notiek 15. Saeimas vēlēšanas – iecirknis Latvijas vēstniecībā Seulā ir atvērts no 08:00 - 20:00!
Visi laipni aicināti nākt un izdarīt savu izvēli par Latviju!
Šodien notiek 15. Saeimas vēlēšanas – iecirknis Latvijas vēstniecībā Seulā ir atvērts no 08:00 - 20:00!— Latvia 🇱🇻 in Korea | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@LVinKorea) October 3, 2026
Visi laipni aicināti nākt un izdarīt savu izvēli par Latviju! 🇱🇻#saeimasvēlēšanas2026 pic.twitter.com/IfZJ8zuEQL
Pirmajās divas balsošanas stundās vēlēšanu iecirkņu darbā problēmas nav novērotas, informē Centrālajā vēlēšanu komisija (CVK).
Saskaņā ar CVK rīcībā esošo informāciju balsošana norit ierastajā kārtībā, norādīja komisijas pārstāve Iveta Rozenfelde.
Viņa norādīja, ka CVK turpina sekot līdzi vēlēšanu norisei.
Kā vēstīts, pārbaudot atsevišķus signālus, likumsargi līdz šim vēlēšanās pārkāpumus nav konstatējuši. Daļa saņemtās informācijas vēl tiek vērtēta.
Saskaņā ar CVK rīcībā esošo informāciju balsošana norit ierastajā kārtībā.
Atgādinām, ka Latvijā klātienē nobalsot var jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem, kādā no 82 izbraukuma balsošanas iecirkņiem vai vēl līdz plkst. 12.00 veselības apsvērumu dēļ var pieteikties balsošanai vēlētāja atrašanās vietā. Ārvalstīs var nobalsot 82 klātienes vēstniecību vai diasporas veidotajos vēlēšanu iecirkņos.
CVK turpina sekot līdzi vēlēšanu norisei. Pirmo informāciju par vēlētāju aktivitāti sniegs pulksten 12.30.
Vienlaikus ar 15. Saeimas vēlēšanām šodien Liepājas vēlēšanu iecirkņos tiks piedāvāti balsojumi arī bērniem un jauniešiem, kas tapuši sabiedrības līdzdalības veicināšanas kampaņā "Demokrātija sākas ģimenē", aģentūru LETA informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.
Lai iesaistītu jauno paaudzi vēlēšanu procesā, lielākajos pilsētas vēlēšanu iecirkņos būs izvietota speciāla vēlēšanu kaste, kurā gan pirmsskolas audzēkņi, gan 1.-12. klašu skolēni varēs izteikt viedokli par dažādiem jautājumiem, tādējādi praktiski apgūstot demokrātijas procesus.
Pirmsskolas vecuma bērni balsojumā izvēlēsies jaunu rotaļu iekārtu Raiņa parka bērnu laukumam, 1.-8. klašu skolēni balsos par viesmākslinieku mācību gada noslēgumā gaidāmajos "Izcilības svētkos", bet 9.-12. klašu skolēni balsojumā izvēlēsies nosaukumu topošajam ārtelpu jauniešu centram Zaļajā birzī Grīzupes ielā.