Vēlēšanu apgabalu robežas izmaina Latvijas novadus. Kas jāzina vēlētājiem?
Saeimas vēlēšanu apgabali nesakrīt ar Latvijas vēsturisko zemju robežām, un līdz ar to balsošanas laikā kurzemnieks var kļūt par zemgalieti, bet latgalietis par vidzemnieku. Tas jāņem vērā vēlētājam, kurš aizbraucis, piemēram, uz Kurzemi balsot par šī apgabala kandidātiem, bet viņam vēlēšanu iecirknī priekšā noliek Zemgales apgabala sarakstus.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Ja Rīgas apgabala robežas īpašas problēmas nerada, jo tās ir identiskas galvaspilsētas novietojumam, tad pārējo četru apgabalu robežas ir nospraustas atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Te gan jāņem vērā, ka Saeimas vēlēšanas Rīgu “paplašina” arī pāri okeāniem uz citiem kontinentiem, jo par Rīgas apgabala kandidātiem balso arī ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi.
Vidzemes vēlēšanu apgabalā ir Ādažu, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas un Valmieras novadi, kā arī Jūrmala.
Latgales vēlēšanu apgabalā ir Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi, kā arī Daugavpils un Rēzekne.
Kurzemes vēlēšanu apgabalā ir Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi, kā arī Liepāja un Ventspils.
Zemgales vēlēšanu apgabalā ir Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadi, kā arī Jelgava.
Tā kā vēlētājam nav obligāti jābalso savā apgabalā un viņš var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, tad viņš, dodoties uz iecirknī citā novadā, cer saņemt arī vēlēšanu zīmes, kurā iekļauti citi, viņam vēlami, deputātu kandidāti. Bet reizēm var iznākt arī vilšanās.
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Kurzemes vēlēšanu apgabals diezgan labi atbilst vēsturiskajai Kurzemei, taču tā robežas nav identiskas. Daļa Saldus novada (Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasti) vēsturiski atrodas Zemgalē, bet oficiāli “pieskaitīti” Kurzemei.
Savukārt Zemgalei pierakstītais Tukuma novads lielākoties ir Kurzemē (Zemgalē ir tikai Džūkstes, Jaunpils, Lestenes un Slampes pagasti). Tā nu iznāk, ka “Kurzemes Šveices” Kandavas iedzīvotājs vēlēšanu dienā kļūst par zemgalieti. Zemgales apgabalam pieskaitītais Aizkraukles novads pēc tiesas un taisnības vēsturiski ir Vidzemē un Sēlijā, bet ne jau Zemgalē. Aizkraukles novads vēlēšanu kartē ir “galīgi garām” piešķirts Zemgalei. Tāpat Jēkabpils pilsētas viens Daugavas krasts atrodas Latgalē.
Vidzemē vēsturisko novadu neatbilstība vēlēšanu kartei ir visizteiktākā. Ogres un Ķekavas novadu dienviddaļas vēsturiski ir Zemgalē. Alūksnes novada Liepnas pagasts piekrīt Latgalei. Tāpat par latgaliešiem sevi uzskata liela daļa varakļāniešu, kuru kādreizējais novads nu pievienots Madonai.