Pēc smagā negadījuma Jelgavas motoparādē miris “Vēja brāļu ordeņa” biedrs Vilnis Ārgalis
Motoklubs “Vēja Brāļu Ordenis MC Latvia” paziņojis par sava kluba biedra Viļņa Ārgaļa nāvi. Viņš bija viens no četriem cilvēkiem, kuri cieta aizvadītās nedēļas nogalē notikušajā motoparādes negadījumā Jelgavā.
“Ar dziļām skumjām atvadāmies no mūsu kluba biedra un brāļa Viļņa Ārgaļa,” sociālajos tīklos vēsta motoklubs.
Klubs izteicis līdzjūtību Viļņa ģimenei, tuviniekiem un draugiem, norādot, ka viņa piemiņa vienmēr paliks kluba biedru sirdīs. “Lai mierīgs Tavs pēdējais ceļš, brāli,” teikts “Vēja Brāļu Ordeņa” ierakstā.
Arī Valsts policija apstiprināja, ka slimnīcā miris viens no motociklistiem, kurš cieta aizvadītās nedēļas nogalē notikušajā motoparādē Jelgavā. Tiek norādīts, ka vīrietis otrdien miris ārstniecības iestādē.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka motobrauciena laikā 1954. gadā dzimis vīrietis, vadot “Harley Davidson” triciklu, sadūrās ar diviem Valsts policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū, lai atdalītu motobrauciena dalībnieku plūsmu. Pēc tam tricikls sadūrās arī ar cita brauciena dalībnieka motociklu, kas brauca pretējā virzienā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija turpina skaidrot precīzus negadījuma apstākļus.