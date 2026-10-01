Prokuratūrā nonākusi lieta par 12 gadus vecas meitenes iespējamu izvarošanu, kā rezultātā viņai iestājusies grūtniecība
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par dzimumnoziegumu pret nepilngadīgo un kriminālprocesu nosūtījušas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka pilngadīgs vīrietis, izmantojot 12 gadus vecas meitenes bezpalīdzības stāvokli, stājies ar viņu dzimumattiecībās, kā rezultātā meitenei iestājusies grūtniecība. Savukārt kāda sieviete, zinot par noziedzīgo nodarījumu pret mazgadīgo, nav par to ziņojusi. Kriminālprocesā par aizdomās turētajiem atzīts 2003. gadā dzimis vīrietis un 1994. gadā dzimusi sieviete. Abas personas šobrīd atrodas apcietinājumā.
2026. gada 11. februārī saņemta informācija, ka kādā medicīnas iestādē vērsusies 2013. gadā dzimusi meitene, kurai konstatēta grūtniecība. Par notikušo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojā sākts kriminālprocess. 14. februārī saistībā ar notikušo aizturēts 2003. gadā dzimis vīrietis, kuram tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka pilngadīga persona, izmantojot 12 gadus vecas meitenes bezpalīdzības stāvokli, stājusies ar viņu dzimumattiecībās, kā rezultātā meitenei iestājusies grūtniecība.
Tāpat kriminālprocesā konstatēti apstākļi, kas dod pamatu vērtēt citas personas iespējamu atbildību par noziedzīga nodarījuma neziņošanu. Aizdomās par šo nodarījumu Valsts policija 2026.gada 20.februārī aizturēja 1994. gadā dzimušu sievieti.
Kriminālprocesā par aizdomās turētām atzītas divas personas, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
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Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 159. panta trešās daļas - par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, vai par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, kā arī Krimināllikuma 315. panta – neziņošana par noziegumu.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgu nodarījumu pret nepilngadīgas personas dzimumneaizskaramību. Kriminālprocess 2026.gada 21.septembrī nosūtīts Vidzemes rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.