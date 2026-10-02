Politoloģe nosauc lielākos pārsteigumus, kas iespējami Saeimas vēlēšanās
Sestdien notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Politoloģe Lelde Metla-Rozentāle intervijā portālam Jauns.lv norādīja uz vairākiem politiskiem spēkiem, kuru rezultāti var pārsteigt.
Vai vēlēšanu rezultāti varētu nest lielus pārsteigumus? “Manuprāt, skatoties uz potenciālajiem vēlēšanu rezultātiem, mēs lielus pārsteigumus nevarētu sagaidīt.
Vēlētāji izšķirs “Jaunās vienotības” likteni
Protams, mums vēl aizvien ir politiskie spēki, kuri ir ar salīdzinoši zemiem reitingiem, bet atrodas virs 5% robežas. Te ir jautājums par “Jauno vienotību” (JV) – kā līdz galam izšķirsies vēlētājs.”
Daļa JV lojālo vēlētāju varētu domāt, vai vēlreiz dot uzticības kredītu šai partijai vai arī doties kaut kur citur. “Šeit var būt potenciāls pārsteigums, ja pēkšņi JV vispār neiekļūst parlamentā. Tad mēs varētu teikt, ka tā ir ārkārtīgi strauja lejupslīde.”
Vienlaikus politoloģe atgādināja, ka 13. Saeimā JV iekļuva ar ļoti mazu mandātu skaitu, kam sekoja straujš popularitātes vilnis, bet pēc tam lejupslīde.
"Latvijas attīstībai" varētu izrauties līdz parlamentam
Otrs interesantais jautājums ir par partiju "Latvijas attīstībai" (LA). “Šī ir partija, kas atrodas zem 5% barjeras, bet tajā pašā laikā publiskajā telpā mēs pēdējā laikā redzam dažādas reklāmas, kas, iespējams, varētu vairāk atgādināt vēlētājiem par šo politisko spēku.
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Arī priekšvēlēšanu debatēs viņi ir piedalījušies pietiekami jaudīgi ar spēcīgiem kandidātiem.”
Tā kā JV un LA ideoloģiski ir ļoti līdzīgas partijas, tad iespējams, ka daļa svārstīgo vēlētāju vairāk noslieksies par labu LA. Var gadīties, ka tas dod LA izrāvienu un partija pēc ilgāka laika atgriežas nacionālajā parlamentā.
Daļa jauniešu varētu neizvēlēties “Progresīvos”
Metla-Rozentāle vērsa uzmanību, ka pēdējie partiju reitingi ir diezgan stabili. Svaigākie rādītāji liecināja par nelielu atbalsta samazinājumu “Progresīvajiem”.
“Iespējams, tas ir tāpēc, ka vēlēšanas ir tuvu. Mēs tradicionāli pieņemam, ka liela daļa jauniešu, kad viņiem uzdod jautājumu, par ko viņi balsos, atbild, ka par “Progresīvajiem”, jo ir vispārpieņemts uzskats, ka jaunieši balso par viņiem.
Iespējams, tuvojoties vēlēšanām, jaunieši vairs neatbild ar abstraktu izvēli. “Varbūt viņi vēl parunā ar saviem mājiniekiem vai vēl kādu un izvēli izdara izsvērtāku.” Tad iespējams, ka daļa izvēlas atbalstīt citu politisko spēku, nevis izdarīt automātisku izvēli un balsot par “Progresīvajiem”.
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Visvairāk balsu varētu saņemt “Apvienotais saraksts”
Cik lielu uzvaru svinēs pašreizējā Ministru prezidenta Andra Kulberga politiskais spēks “Apvienotais saraksts (AS)? “Izskatās, ka AS būs dominējošais spēks ar vislielāko balsu pārsvaru.”
Visticamāk, pēdējā brīdī pirms vēlēšanām nenotiks nekas tik ārkārtējs, lai sagrautu AS popularitāti. “Iespējams, vēl kāds vēlētājs pēdējā brīdī uzdos sev jautājumu [vai tiešām balsot par AS].”
AS un Kulbergs radīja iespaidu, ka pēc ilgāka stagnācijas perioda, kurā bija sajūta, ka nekas nenotika, pēkšņi atkal kaut kas sāka notikt. Taču pirms vēlēšanām vēlētāji varētu sev vaicāt, vai tā ir tikai sajūta vai arī tai ir reāls pamats.
Tādējādi vēlētāji varētu pieņemt lēmumu, nedaudz vairāk iedziļinoties un analizējot situāciju. Tā darot, kāds, kurš pirms mēneša vēlējās balsot par AS, tomēr nobalsos par citu partiju.
Pirmā eiforija beigusies
Nelielais AS reitingu kritums varētu liecināt, ka vēlētāju pirmā eiforija ir nedaudz pierimusi, un viņi saprot, ka nav tā, ka kāds būtu atnācis ar burvju nūjiņu un visu sakārtojis. Viņi varētu sākt izsvērt pragmatiskāk.
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“Mēs varam prognozēt, ka AS veidos arī nākamo valdību un būs tas spēks, ap ko koncentrēsies [citas partijas],” Metla-Rozentāle teica.
Kulbergs atņēmis balsis Šleseram
Runājot par partiju “Latvija pirmajā vietā” (LPV) un tās līderi Aināru Šleseru, politoloģe sacīja, ka viņa popularitāte un elektorāts ir stabili.
Protams, mēs redzējām, ka Kulberga kungs nedaudz samazināja LPV reitingus, jo viņi abi divi [Kulbergs un Šlesers] pārstāv līdzīgu komunikācijas stilu, kā uzrunā vēlētājus.
Iespējams, pārdomās daļa tā saucamo latvisko vēlētāju, kas šaubījās par Šlesera kunga pozīciju nacionālajos jautājumos un ģeopolitisko orientāciju, piemēram, skatoties uz bildēm ar Daugavpils mēru [Andreju] Elksniņa kungu sociālajos tīklos un vienlaikus skatoties uz bijušā Rēzeknes mēra [Aleksandra] Bartaševiča iekļaušanu kā pirmo numuru Latgalē.”
Iespējams, šīs lietas kādam vēlētājam lika nosliekties par labu Kulberga pārstāvētajai partijai. Viņš ir tikpat enerģisks un atraktīvs kā Šlesers, bet ar skaidrāku un pārliecinošāku ģeopolitisko kursu.
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Visticamāk, Šlesers nebūs valdībā
Kopumā redzam, ka Šlesera kungs būs pārstāvēts parlamentā, bet ir jautājums, vai viņš būs pārstāvēts koalīcijā vai valdībā. Drīzāk šķiet, ka nē, jo pēdējās atbildes dažādos publiskos jautājumos, kur Kulberga kungam jautāja, vai viņš redz sadarbību ar LPV kā koalīcijas partneri, bija nē.”
Vērtējot citu partiju reitingus, var teikt – ja JV un Zaļo un zemnieku savienība iekļūst Saeimā, ir pietiekami lielas iespējas veidot valdību bez LPV.
Arī “Progresīvie” varētu nestrādāt Ministru kabinetā
Līdzīgā situācijā ir “Progresīvie”. Arī šis politiskais spēks varētu nebūt pirmā izvēle citām partijām, veidojot koalīciju.
Ņemot vērā iepriekš vilktās sarkanās līnijas, var teikt, ka gan LPV, gan “Progresīvie” noteikti iekļūs nākamajā Saeimā, bet diez vai darbosies nākamajā valdībā, eksperte teica.
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Stepaņenko uzrunā arī latviešu vēlētājus
Savukārt partiju apvienības "Suverēnā vara/ “Jaunlatvieši" līdere Jūlija Stepaņenko darbojas ļoti pārliecinoši, politoloģe izteica vērtējumu. Pateicoties “Jaunlatviešiem”, Stepaņenko ir izdevies savam atbalstītāju pulkam piepulcināt arī daļu latviskā elektorāta.
Iespējams, tā ir to latviešu daļa, kuri nav iedziļinājušies vai viņus neinteresē šīs partiju apvienības ģeopolitiskā orientācija, piemēram, kad Stepaņenko līdz galam nespēja atbildēt uz jautājumu, kam pieder Krima, kā redz nākotnes sadarbību ar Krieviju, kāda ir Ukrainas loma un vai mums vajag palīdzēt Ukrainai.
Viņa esot izteikusies, ka mums vairāk jādomā par sevi nevis Ukrainu un vispār nevajag karu, bet gan mieru.
Iespējams, latvieši mainīs domas par Stepaņenko
ie latviešu vēlētāji, kuri vairāk orientējās uz šī politiskā spēka sociāli politiskajiem solījumiem par labāku dzīvi, iespējams, varētu mainīt savas domas pēc pēdējiem notikumiem, kuri aktualizēja Stepaņenko naudas plūsmu no tēva un tēva sakarus ar valdošo politisko eliti Krievijā.
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Pēc šīs informācijas daļa latviešu elektorāta varētu aiziet prom no apvienības.
Noteikti pārliecinoša opozīcija
Savukārt otra daļa apvienības sekotāju, kuri atbalsta tās ģeopolitisko kursu, varētu vēl vairāk nostiprināties savā atbalstā un noteikti aiziet uz vēlēšanām.
Protams, Stepaņenko kundze būs parlamentā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņa līdzīgi kā kādreiz “Saskaņa” atradīsies pārliecinošā izolācijā no pārējiem politiskajiem spēkiem. Netiek apsvērta potenciāla sadarbība ne pie kādiem apstākļiem, līdz ar to tā būs pārliecinoša opozīcija,” politoloģe noslēdza.