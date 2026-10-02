Britu pētniece par hibrīddraudiem: valdībai būtu jābūt daudz atklātākai par notiekošo
Hibrīduzbrukumu laikmetā Eiropas valstu valdībām jābūt daudz atklātākām pret sabiedrību, lai tā skaidri zinātu, cik nopietni šie draudi un incidenti ir un kas aiz tiem stāv, jo atturēšanas procesā ļoti svarīgi ir iesaistīt arī savus pilsoņus, intervijā aģentūrai LETA uzsvēra Atlantijas padomes vecākā pētniece un Lielbritānijas Nacionālās sagatavotības komisijas locekle Elizabete Brava.
Drīzumā gaidāmās grāmatas par hibrīdkaru zem ūdens "The Undersea War" ("Zemūdens karš") autore arī uzskata, ka naidīgu spēku atturēšanai no hibrīduzbrukumu veikšanas ir nepieciešams adekvātas atbildes "solījums", bet šī atbilde arī jāveic tā sauktajā pelēkajā zonā.
Specializējaties "pelēkās zonas" hibrīddraudu un naidīgu spēku atturēšanas jomā. Cik daudz šī joma mūsdienās vispār ir militāra?
Tradicionālā atturēšana ir vērsta uz militāras agresijas novēršanu, bet šodien dzīvojam laikmetā, kurā mums jānovērš "pelēkajā zonā" jeb "zem sliekšņa" notiekoša agresija - tas, ko cilvēki dēvē par hibrīdajiem draudiem. Mūsdienu atturēšana attiecas tieši uz to. Kā izveidot atturēšanas spējas pret nemilitāriem draudiem un kā tās apvienot ar militāro atturēšanu? Tas ir ļoti grūti. Pirms dažiem gadiem izdevu grāmatu par atturēšanu no agresijas "pelēkajā zonā" un es šo jautājumu nosaucu par "aizstāvja dilemmu", jo tas tiešām ir ļoti grūti.
Bet kā tad mums ar to klājas?
Spriežot pēc to "pelēkās zonas" incidentu vai hibrīdincidentu skaita, ar kuriem sastopamies, pārāk labi mums neklājas. Bet tas nav tikai mūsu pašu dēļ. Tas ir saistīts arī ar to, ka Krievija ir mainījusies. Arī jāatceras, ka "pelēkās zonas" agresijā ir iesaistīta ne tikai Krievija vien. Tajā iesaistītas arī citas valstis. Šeit, Eiropā, galvenokārt tā ir Krievija. Turklāt pēdējo divu, trīs, četru gadu laikā Krievija ir sākusi daudz vairāk koncentrēties tieši uz agresiju "pelēkajā zonā".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Manuprāt, lielākā pārmaiņa bija pats iebrukums Ukrainā, kad Krievija būtībā paziņoja pasaulei, ka tai ir vienalga, vai to uzskata par agresīvu valsti. Tiklīdz esi pasaulei paziņojis, ka tev nerūp, ja tevi neuzskata par cienījamu valsti, tad tev atveras neticami plašas iespējas arī "pelēkajā zonā". Jāņem vērā, ka "pelēkā zona" agresoram ir ļoti auglīga augsne. Ja izlemjat uz to koncentrēties, varat vienkārši eksperimentēt pēc sirds patikas, ko Krievija arī dara, ir darījusi un turpina darīt. Tā var pāriet no dezinformācijas, kiberuzbrukumiem un iejaukšanās vēlēšanās - ko Krievija dara jau ilgu laiku - uz dažāda veida sabotāžu, lai varētu turpināt eksperimentēt.
Mūsu valstis ir atvērtas - valdība nevar būt visur vienlaikus, policija nevar būt visur vienlaikus, tāpēc, protams, esam neaizsargāti un paļaujamies uz to, ka citas valstis neiesaistīsies sabotāžā pret mums. Ja tās tomēr to dara, tad rodas pavisam jauna realitāte, kuru mēs tagad sākam apzināties, un mums ir jāveic atturēšanas pasākumi pret to.
Lielākā pārmaiņa pēdējos gados ir bijusi Krievijas rīcībā - pāreja no nopietnas, bet ne ļoti iznīcinošas "pelēkās zonas" agresijas uz sabotāžu un citām "pelēkās zonas" agresijas formām, kas var izraisīt un ir izraisījušas materiālus postījumus, bet var arī prasīt cilvēku dzīvības.
Kā mums uz to būtu jāreaģē?
Ir jāmaina tas, ka mums ir vajadzīga daudz lielāka atklātība saistībā ar šiem incidentiem. Lai valdība jebkurā valstī paziņotu sabiedrībai: "Notika tas un tas, un mēs uzskatām, ka aiz šā incidenta stāv tie un tie cilvēki, vai pierādījumi liecina, ka aiz tā varētu stāvēt Krievija vai Ķīna, vai varbūt Baltkrievija." Tātad, tiklīdz notiek incidenti, pat ja vēl nav pilnvērtīgu pierādījumu, valdībai ir jāinformē sabiedrība par to, kas ir noticis, lai sabiedrība saprastu, cik nopietni šie draudi un incidenti ir.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Domāju, ka valdībai būtu jāinformē sabiedrība arī par incidentiem, kas ir novērsti, jo mūsu valsts drošības dienesti, policija un citi pastāvīgi strādā, lai novērstu šādus incidentus un arestētu vainīgos, pirms viņiem izdodas izpildīt savu uzdevumu. Daudzos gadījumos tas arī izdodas. Tas nozīmē, ka mēs neuzzinām par visiem šiem incidentiem, kas tika plānoti. Mūsu valdībai vajadzētu izcelt arī tos, jo tas parāda, cik nopietns ir drauds un cik rūpīgi mūsu drošības dienesti cenšas novērst šos incidentus. Novērsti uzbrukumi arī apliecina, ka mums tas izdodas un ka Rietumu valstis cenšas šos draudus atvairīt.
Ja pastāvētu šāda radikāla atklātība, sabiedrība vieglāk pieņemtu, ka laiku pa laikam ir jāveic atbilstoši pasākumi. Tiem nevajadzētu būt militāriem pasākumiem, jo tad jau mums būtu karš, tiem būtu jānotiek tajā pašā "pelēkajā zonā". Mēs nedrīkstam iepriekš paziņot, kādi būs šie pasākumi, mums tikai jānodod skaidrs vēstījums: mēs reaģēsim, ja mums uzbruksiet.
Daudzas Eiropas valstis joprojām nesaprot Krieviju, nesaprot, ka tā šādi ir rīkojusies arī vēsturē. Vai redzat kādas būtiskas pārmaiņas izpratnē par Krievijas radītajiem draudiem?
Ievērojamas pārmaiņas tagad redzam Vācijā - agrāk viņi daudz nerunāja par Krievijas "pelēkās zonas" aktivitātēm. Kā zināms, vāciešiem ir ilga vēsture, cenšoties veidot ar Krieviju dialogu. Tagad viņi ir kļuvuši par ievērojamu Krievijas hibrīduzbrukumu mērķi. Tas liecina, ka pat tad, ja mēģināt izturēties pret Krieviju samiernieciski, pat ja mēģināt ar krieviem sadarboties, tas jūs no šādiem uzbrukumiem nepasargās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tas, ko vācieši ir darījuši pēdējā laikā, manuprāt, ir diezgan iespaidīgi. Ja paskatās, piemēram, uz šo bezpilota lidaparāta incidentu -, tiklīdz iestādēm bija pietiekami daudz pierādījumu, lai varētu kaut ko ar pārliecību teikt, viņi paziņoja sabiedrībai: "Mums ir pietiekami daudz pierādījumu, kas liecina, ka arī Krievija bija iesaistīta." Manuprāt, varam paļauties uz to, ka vācieši rīkosies tāpat arī nākamajā incidentā, bet nedomāju, ka tas būtu noticis pirms pieciem vai desmit gadiem. Tagad tas notika, un tas liecina, ka vācieši ir gatavi uzņemties risku, attiecinot "pelēkās zonas" darbības uz Krieviju, ja tās tiek veiktas vai inspirētas ar Krievijas atbalstu. Tas ir risks pats par sevi, jo, kā zināms, Krievija šādas apsūdzības nebūt neuzņem labvēlīgi. Manuprāt, Vācijas valdība ir jāuzslavē par to, ka šoreiz tā izvēlējās atklātību. Domāju, ka tā šādi rīkosies arī nākamreiz.
Kā vērtējat situāciju Baltijā, mūsu trūkumus vai panākumus šajā jomā?
Kā Atlantijas padomes vecākā pētniece strādāju ar hibrīddraudiem un esmu arī zemūdens kabeļu un cauruļvadu apdraudējumam veltītas grāmatas "The Undersea War" autore. Tāpēc man, protams, ir liela interese runāt arī par zemūdens jomu. Un tieši šajā jomā Baltijas valstis, it īpaši Igaunija un Latvija, ir bijušas aktīvas.
Manuprāt, Baltijas valstis rīkojas pareizi, pirmkārt, nodrošinot caurskatāmību attiecībā uz šiem draudiem. Ir jāiegūst sabiedrības atbalsts, un tas ir tas, ko visas trīs Baltijas valstis ir darījušas labi. Ir arī cieši jāsadarbojas ar sabiedrotajiem, taču sava sabiedrība noteikti ir jāiesaista šajā procesā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viena lieta, ko es vēlētos izcelt attiecībā uz Latviju, ir valsts drošības mācību programma vidusskolās - šajā jomā Latvija ir soli visiem priekšā. Latvijai šajā jomā ir visplašākā mācību programma, tas ir kaut kas, no kā citas valstis var mācīties. Arī tas ir saistīts ar caurskatāmību, mācot un izglītojot jauniešus par valsts drošību un to, kā viņi var piedalīties valsts drošības nodrošināšanā.
Jums ir brīnišķīga, apbrīnojami dinamiska valsts ar ļoti iespaidīgu kultūras dzīvi. Tā ir brīnišķīga valsts, kas turpina gūt panākumus, taču to nedrīkst uztvert kā pašsaprotamu. Ikvienam ir sava loma, lai palīdzētu savu valsti aizsargāt, pat tad, ja tas ir kaut kas pavisam neliels, piemēram, pārbaudīt informāciju, pirms ar to dalīties sociālajos tīklos.
Vai esam gatavi pasargāt savus zemūdens kabeļus nākotnē?
Kabeļu un cauruļvadu infrastruktūra, it īpaši kabeļi, ir joma, kurā mēs joprojām esam neaizsargāti. Kabeļi atrodas uz jūras dibena, un tiem nekādas aizsardzības nav, neskaitot to, ka bieži vien tie ir iegremdēti pašā jūras dibenā, bet arī pat tad tie ir neaizsargāti. Vienīgā aizsardzība ir valstu un jūras satiksmes dalībnieku - kuģu un visu citi - adekvāta darbība. Tagad esam nonākuši laikmetā, kurā vairs nevaram būt droši, ka kuģi, kas peld mūsu ūdeņos, rūpēsies par to, lai nesabojātu kabeļus. Mēs, iespējams, nekad neuzzināsim, vai tad, ja kabelis tiek aizķerts ar enkuru, tas ticis darīts tīši vai nē.
Ja aplūkojam nopietnos zemūdens kabeļu incidentus, kas pēdējo gadu laikā vairākkārt notikuši Somu līcī, igauņi un somi ļoti cieši sadarbojās, lai koordinētu savu reakciju. Kad tika bojāts Latvijas Radio un televīzijas centra kabelis, latvieši ļoti cieši sadarbojās ar Zviedrijas valdību, jo tas bija kabelis, kas savienoja Latviju un Zviedriju. Šāda veida sadarbība ar citām valstīm baltiešiem izdodas labi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet vēlreiz - es domāju, ka tieši šādos gadījumos ir svarīga radikāla atklātība un caurredzamība. Ja kuģa apkalpe, kas aizķēra kabeli, patiešām rīkojās tik nevērīgi, ka kabeli pārrāva nejauši, tad taču nosaucam šo apkalpi vārdā un nodrošinām, lai visi zinātu, ka tieši šie cilvēki izraisīja negadījumu vai incidentu, kas varēja būtiski ietekmēt, piemēram, Latvijas spēju funkcionēt. Jo mums taču ik dienu, ik sekundi ir nepieciešama digitālā savienojamība.
Esat rakstījusi par to, kā naidīgās valstis izmanto demokrātiju atklātību. Vai tas ir mūsu spēks vai trūkums?
Viņi šo mūsu atklātību izmanto vienmēr, un tas notiek jau vairāk nekā desmit gadus - viņi mēģina saindēt mūsu sabiedrisko diskusiju un iepludina tajā nepatiesības. Godīgi sakot, tas ir pavisam viegli izdarāms. Turklāt mēs jau tāpat daudzos aspektos esam ļoti sašķelti savās sabiedrībās, turklāt arvien vairāk patērējam atšķirīgu informāciju. Tam visdramatiskākais piemērs ir Amerikas Savienotās Valstis - tu vai nu skaties "Fox", vai MSNOW, viņiem nav, teiksim, tāda BBC, ko visi skatītos un no kura visi uzzinātu vienus un tos pašus faktus. Turklāt mākslīgais intelekts situāciju padarīs vēl daudz sliktāku - mēs to jau redzam sociālajos tīklos, kur jūsu ziņu plūsma tiek pielāgota tieši jums. Tā būs ļoti auglīga augsne krieviem, lai vēl vairāk saindētu mūsu sabiedrisko diskusiju. Tieši tāpēc ir vēl svarīgāk izglītot sabiedrību, sākot jau ar skolām. Ne tikai par draudiem, bet arī par ikviena atbildību. Domāju, ka ikviena cilvēka atbildība sākas ar mācīšanos un iegūto prasmju pielietošanu - iemācīties, kā piekļūt precīzai informācijai, un pēc tam šīs prasmes pielietot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Noturība ir sava veida atturēšanas līdzeklis. Būtu ļoti svarīgi zināt vai vismaz gūt priekšstatu par to, cik labi mums šajā ziņā klājas. Kā mēs to vispār varam novērtēt?
Tas ir lielisks jautājums, un jau gadiem ilgi man to uzdod cilvēki no privātā sektora, jo arī privātajam sektoram ir jābūt noturīgam. Tas neattiecas tikai uz indivīdiem, bet arī uz uzņēmumiem, un tāpēc man bieži uzdod jautājumu: kā mēs novērtējam savu noturību? Kad mēs esam noturīgi? Kāds ir skaitlis, parametri vai kritēriji, kurus mums jāsasniedz, lai mēs būtu pietiekami noturīgi? To nav iespējams precīzi noteikt, un tieši tas padara šo jautājumu tik sarežģītu.
Kā mēs novērtējam panākumus? Nedomāju, ka to varam novērtēt. Viens rādītājs varētu būt sabiedriskās domas aptaujas par to, cik lielā mērā cilvēki uzticas savām iestādēm, jo viens no Krievijas mērķiem, izraisot sabiedrisko diskusiju, ir apdraudēt mūsu uzticību savām iestādēm. Ja redzam, ka uzticēšanās saglabājas augsta vai pat pieaug, tad zinām, ka darām kaut ko pareizi, bet, ja redzam, ka tā samazinās, tātad acīmredzami mums ir problēma - neatkarīgi no tā, vai to izraisa mūsu pašu pilsoņi vai arī to veicina Krievija. Varbūt šķiet, ka uzticēšanās iestādēm ir maznozīmīgs jautājums, bet, ja mums nav uzticības iestādēm, tad apdraudēta ir visa mūsu sistēma, jo liberālajā demokrātijā sociālais līgums paredz, ka mēs kā pilsoņi uzticamies, ka mūsu iestādes rīkosies pareizi.
Cik svarīga šajā kontekstā ir medijpratība?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc ir tik ļoti svarīgi izglītot cilvēkus un sabiedrību. Neatkarīgi no tā, vai esat pilsonis, jauns vai vecs, jums ir nepieciešama izglītība medijpratībā, jo tieši caur mediju patēriņu mēs veidojam savus viedokļus. Tos veidojam, pamatojoties uz saņemto informāciju, un šodien saņemtā informācija, visticamāk, satur neprecizitātes - vienkārši tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku sākumā neizmanto uzticamus avotus, bet iegūst šo informāciju sociālajos tīklos. Laimīgā gadījumā viņi varbūt veic papildu pārbaudi un meklē informāciju citur, lai pārliecinātos, vai tas, ko viņi lasa sociālajos tīklos, atbilst patiesībai. Taču lielākā daļa cilvēku nesper šo papildu soli, lai pārbaudītu informāciju.
Jau ilgus gadus mudinu darba devējus, pieņemot cilvēkus darbā, veikt arī informācijas lietotprasmes pārbaudi, jo uzņēmumiem ir vajadzīgi darbinieki ar labu medijpratību. Domāju, ka tas būtu spēcīgs stimuls cilvēkiem apgūt medijpratību un izglītoties. Publiskajās bibliotēkās būtu jābūt medijpratības kursiem, kas ļautu iedzīvotājiem apgūt šīs prasmes. Kad viņi pieteiktos darbā, viņi varētu norādīt, ka ir apmeklējuši šo kursu. Ja uzņēmumi sāks pieprasīt informācijas lietotprasmi, tas būs spēcīgs instruments, spēcīgs stimuls cilvēkiem apgūt šīs prasmes.
Nereti nav viegli pārliecināt uzņēmumus, ka valsts drošība ir arī viņu atbildība. Mums ir arī uzņēmumi, kas kaut kādā mērā joprojām tirgojas ar Krieviju. Kā ar to sokas visapkārt Eiropai?
Diemžēl daudzās Eiropas valstīs mums ir uzņēmēji, kuriem ir vienalga, kas ir vai nav labi valstij. Tā ir šodienas problēma. Jo ikvienam būtu jādomā par to, kas ir labi valstij, jo mūsu valsts drošības nodrošināšana ir kopīgs darbs. Tomēr ir uzņēmēji, kuri saka: "Nu, kāpēc man būtu jāuztraucas? Man rūp naudas pelnīšana, tas ir mans vienīgais mērķis." Par valsts drošību, viņuprāt, būtu jārūpējas kādam citam - vienmēr ir šis slavenais "kāds cits".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Domāju, ka liela loma ir ziņu medijiem un nevalstiskajām organizācijām, atklājot, kuras kompānijas veic darījumus ar Krieviju, jo nevienai kompānijai nepatīk, ja šī saikne kļūst visiem zināma. Ja tu tomēr veic darījumus ar Krieviju, tad tev vajadzētu spēt šādu rīcību aizstāvēt. Ja tu tomēr to nespēj aizstāvēt, tad acīmredzot tev nevajadzētu veikt darījumus ar Krieviju.
Ja plašsaziņas līdzekļi un NVO turpina pētīt, kuri uzņēmumi veic darījumus ar Krieviju, raksta par to un runā par to, tad esmu pārliecināta, ka lielākā daļa latviešu nebūs apmierināti, ka tepat ir uzņēmumi, kas dara lietas, kas aktīvi grauj valsts centienus. Nosauciet viņus vārdā un pazemojiet. Tad daudzi pārliecināsies, ka darījumi ar Krieviju nemaz nav tik laba ideja.