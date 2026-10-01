Skaņākalna Dabas parkā tapis jauns apmeklētāju centrs
Valmieras novada Skaņākalna Dabas parka ieejas zonā apmeklētāju ērtībai uzbūvēts jauns apmeklētāju centrs. Tādējādi parka viesi turpmāk visu gadu varēs saņemt svarīgāko informāciju par parku, apskates objektiem, dabas vērtībām, vietām un maršrutiem, kā arī palīdzēs labāk orientēties teritorijā un plānot savu apmeklējumu arī citviet Valmieras novadā un Ziemeļvidzemē. Līdz šim pakalpojums bija pieejams tikai sezonāli.
Šobrīd Valmieras novada pašvaldība turpina darbu pie centra telpa iekārtošanas un prognozējoši no šī gada 5. novembra centrs uzsāks darbu.
Apmeklētāju centra jaunbūvē izmantota moduļa tipa būve. Izvēlētais tehniskais risinājums, materiāli un krāsu toņi saskan ar Skaņākalna Dabas parka attīstības koncepciju un dabas teritorijas raksturu. Ēkas novietojums izvēlēts tā, lai tā iekļautos esošajā ainavā un piekļautos esošajam meža ceļam, vienlaikus saglabājot labu redzamību parka apmeklētājiem. Apmeklētāju centrs atrodas parka taku sākumā, pie stāvlaukuma, nodrošinot ērtu piekļuvi, kā arī telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ēkas ārējā apdare veidota no divu veidu vertikāla, retināta brusu apšuvuma, kas harmoniski iekļaujas dabas parka ainavā. Siltinātais vienslīpju jumts ziemeļu pusē pagarināts, izveidojot segtu terasi. Tas nodrošinās iespēju parka apmeklētājiem patverties no lietus, sniega un saules, kā arī izmantot šo zonu īslaicīgai atpūtai vai informācijas iegūšanai.
Būtisks apmeklētāju ērtībām uzlabojums ir centrā uzbūvētās labierīcības, kas apmeklētājiem būs pieejamas līdz ar centra atvēršanu. Būvdarbu laikā ierīkots artēziskais urbums ūdensapgādes nodrošināšanai, kanalizācijas sistēma ar pieslēgumu pie esošajiem pilsētas tīkliem. Vienlaikus šajā projektā tiek veikta lietus ūdens savākšana, attīrīšana, uzkrāšana un atkārtota izmantošana, veicinot resursu taupīšanu.
Skaņākalna Dabas parks ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Valmieras novadā, kur apmeklētāji var izstaigāt aptuveni trīs kilometrus garu taku (vienā virzienā) gar Salacas senleju, vērojot smilšakmens klintis, alas, avotus un priežu mežaudzes, kā arī iepazīt tādus populārus apskates objektus kā Skaņaiskalnu, Neļķu klintis un Velna alu.