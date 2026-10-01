Valdība strauji sarāvusi neizdarīto darbu sarakstu - Kulbergs izceļ labākos ministrus
No 61 valdības ministru pieteiktā prioritārā darba līdz šodienai pilnībā realizēti 48, divas dienas līdz Saeimas vēlēšanām pēc Ministru kabineta rīcības apspriedes par darbu gaitu žurnālistiem sprieda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Iepriekšējā šādā sanāksmē tika lēsts, ka līdz 11. septembrim no valdības prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 16, tātad nepilnu trīs nedēļu laikā padarītā apjoms trīskāršojies. Kulbergs līdz ar to paziņoja, ka valdība pabeigusi daudz darbu, neskatoties uz skeptiķiem, kas teikuši, ka šī valdība neko neizdarīs.
Kulbergs sprieda, ka šī viņa valdība strādās vēl vismaz līdz 3. novembrim, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā Saeima, un šajā laikā varot izdarīt vēl darbus.
Premjers izcēla vairākus ministrus, kurus viņš darbu paveikšanā nodēvēja par čempioniem. Starp viņiem tika nosaukts Kulberga politiskā spēka pārstāvis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS), starp kura darbiem tika izcelts Tieslietu ministrijas izstrādātais regulējums par kompensācijām par dronu un citu militāru incidentu radītiem zaudējumiem.
Tāpat Kulbergs pieminēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini (ZZS), kura vadītā ministrija esot mazinājusi birokrātiju vairākos procesos, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru (AS), kura viens no nozīmīgākajiem darbiem esot bijusi vēlēšanu sistēmas izstrāde, kā arī klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu un viņa paveiktos darbus, kas saistīti ar siltumtirgu.
Premjers kā pozitīvos piemērus pieminēja arī finanšu ministru Māri Kučinski (AS), izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni (NA), veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV) un iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), izceļot viņu paveikto. Kučinska darbi gan vēl līdz galam neesot ieskaitīti, tomēr oktobra laikā tas notikšot.
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Kulbergs teica, ka esot četri darbi, kuriem nepieciešami politiskie lēmumi, lai tie tiktu paveikti. Viens no tiem esot par Sabiedrības integrācijas fonda reorganizāciju, par ko atbildīgs ir kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA). Tāpat esot vēl neizpildīti uzdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības jauno budžetu un tā pieņemšanas procesu, bet to Latvija viena ietekmēt nevarot, sprieda premjers.
Jautāts, vai ir vēl neizdarītie darbi, kurus, viņaprāt, īsti arī nevarēs paspēt noteiktajos termiņos, Kulbergs pieminēja Nacionālo bruņoto spēku transformācijas plānu, kura pabeigšanai termiņš ir noteikts šā gada beigas. Premjers uzsvēra, ka to nevar sasteigt, bet ir svarīgi, ka tas tiek uzsākts.
Kā ziņots, šī valdība bija apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saeimas laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšanu norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs.