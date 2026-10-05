Viltus sižets par Latviju: kā “Storm-1516” izplatīja stāstu par NATO karavīru “nogalināšanu”
Augustā sociālajos tīklos sāka izplatīties satraucošs "ziņu sižets": it kā militāro mācību "Baltic Trust 26" laikā Latvijā Ukrainas karavīrs esot atklājis uguni uz NATO militārpersonām, nogalinājis trīs karavīrus un pēc tam izdarījis pašnāvību. Video bija noformēts ar starptautiskā medija “Euronews” simboliku, radot iespaidu, ka informācija nāk no uzticama Eiropas ziņu avota.
Taču nekas no aprakstītā nebija noticis. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki 14. augustā oficiāli paziņoja, ka ziņas par karavīru bojāeju mācībās "Baltic Trust 26" neatbilst patiesībai un ir koordinētas dezinformācijas kampaņas daļa. NBS arī norādīja, ka sociālajā tīklā X nepatieso informāciju izplata mākslīgi veidoti konti, tostarp profili ar lielu sekotāju skaitu un verifikācijas atzīmi.
Tagad kļuvis zināms vairāk par to, kā šī operācija tika organizēta. “Digital Forensic Research Lab” (DFRLab) nesen publicēja pētījumu par Krievijas dezinformācijas operācijas “Storm-1516” aktivitātēm Baltijas valstīs. Pētnieki secināja, ka viltus ziņa par Latvijā it kā nogalinātajiem NATO karavīriem nebija atsevišķs ieraksts, bet gan daļa no plašākas informācijas manipulācijas kampaņas. “Storm-1516” darbības iepriekš publiski saistītas ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU.
Viltots sižets ar pazīstama medija logo
Viltus ziņas autori izmantoja vienu no efektīvākajiem dezinformācijas paņēmieniem – pazīstama medija identitātes atdarināšanu. Video par notikumiem Latvijā tika pievienots “Euronews” logo, lai materiāls izskatītos pēc īsta televīzijas sižeta.
DFRLab izpētīja tā izplatīšanās ceļu. Sākotnēji apgalvojums par ukraiņu karavīru parādījās X kontā "Truth_teller". Pēc tam to pārpublicēja citi konti, no kuriem vairāki jau iepriekš bija parādījušies “Storm-1516” informācijas operācijās. Viens no tiem publicēja arī viltoto “Euronews” video. DFRLab neatrada atbilstošu rakstu “Euronews” vietnē vai šī medija vietnes klonu, kas būtu saistīts ar konkrēto viltojumu.
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Tas ir būtiski, jo video formāts ļauj dezinformācijai iegūt šķietamu ticamību pat tad, ja cilvēks nepārbauda informācijas avotu. Skatītājs redz pazīstamu logo un ziņu sižetam līdzīgu noformējumu, un ar to var pietikt, lai materiālu uztvertu kā īstu un dalītos ar to tālāk.
Turklāt Latvijā izvietotie NATO spēki un Ukrainas karavīri ir tēmas, kas ļauj vienā vēstījumā apvienot vairākus emocionāli jutīgus jautājumus – Latvijas drošību, NATO klātbūtni un sabiedrības attieksmi pret Ukrainu.
No “X” līdz “Telegram”, “Facebook” un “TikTok”
Viltus stāsts nepalika vienā platformā. DFRLab analīze liecina, ka tas tika pārnests uz “Telegram”, “Facebook” un “TikTok”. Pētnieki konstatēja 194 ar šo apgalvojumu saistītus ierakstus, no kuriem 117 bija “Telegram”. Video “Facebook” un “TikTok” tika publicēts angļu valodā, bet ierakstiem pievienoti teksti arī krievu un ukraiņu valodā.
Tomēr lielākais efekts bija sociālajā tīklā “X”. DFRLab secināja, ka tieši tur pētītie “Storm-1516” vēstījumi guva vislielāko auditorijas iesaisti. “Telegram” ierakstu bija daudz, taču vidējais skatījumu skaits bija ievērojami mazāks. Savukārt “Facebook” un “TikTok” konkrētā viltus ziņa guva salīdzinoši niecīgu iesaisti.
Interesants ir arī mēģinājums ienest šo stāstu jau esošajās diskusijās. DFRLab konstatēja, ka viens “Facebook” lietotājs viltus apgalvojumu ievietojis komentāros pie divu Latvijā strādājošu krievvalodīgo mediju publikācijām. Citi ieraksti parādījās zem Kazahstānas mediju publikācijām un pat Kazahstānas prezidenta preses dienesta lapā. Šie komentāri gan auditorijas uzmanību praktiski nepiesaistīja.
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Uzbruka arī Latvijas aizsardzības reputācijai
Viltus ziņa par trim nogalinātiem NATO karavīriem bija tikai viena no četrām DFRLab identificētajām “Storm-1516” kampaņām pret Baltijas valstīm laika posmā no 30. jūlija līdz 17. augustam.
Citā ar Latviju saistītā vēstījumā tika apgalvots, ka uz obligāto veselības pārbaudi ierodas tikai ceturtā daļa valsts aizsardzības dienestā iesaukto jauniešu. Arī šis apgalvojums neatbilda realitātei. DFRLab norāda, ka Latvijas mediju publiskotie dati liecināja – uz nepieciešamo veselības pārbaudi ierodas aptuveni divas trešdaļas pavēsti saņēmušo jauniešu. Viltus video tika radīts, izmantojot “X” mākslīgā intelekta rīku “Grok Imagine” un Latvijas karavīra fotogrāfiju.
Pārējās kampaņas bija vērstas pret Lietuvu un Igauniju. Vienā tika izplatīts safabricēts stāsts, kas Lietuvas un Igaunijas prezidentus saistīja ar Džefrija Epstīna cilvēku tirdzniecības tīklu. Citā tika apgalvots, ka notriekta Ukrainas drona atlūzas sabojājušas divus Portugāles iznīcinātājus F-16. Arī šajos gadījumos tika izmantoti pazīstamu mediju logo vai to vietņu imitācijas.
Ne tikai Latvijas auditorijai
DFRLab izpētītais izplatīšanas tīkls parāda vēl kādu būtisku iezīmi – šādi vēstījumi nav domāti tikai tās valsts iedzīvotājiem, par kuru tie stāsta.
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Viltus informācija par NATO karavīru nogalināšanu Latvijā tika izplatīta arī auditorijām ārpus Baltijas. Pētnieki konstatēja tā dēvētā “Pravda Network” tīkla iesaisti. Tā tīmekļa vietnes un “Vkontakte” (Krievijas sociālais tīkls) konti pārpublicēja gan stāstu par nogalinātajiem NATO karavīriem, gan nepatieso informāciju par Latvijas iesaucamajiem. Ar Latviju saistītais stāsts angļu valodā tika virzīts arī auditorijām Īrijā, Eiropas Savienībā, Austrālijā un Japānā.
Tas palīdz saprast kampaņas mērķi. Runa nav tikai par mēģinājumu pārliecināt Latvijas iedzīvotājus par konkrētu nepatiesu notikumu. DFRLab vērtējumā šādu vēstījumu kopējais uzdevums ir mazināt starptautisko uzticēšanos Baltijas valstu spējām sevi aizsargāt un vājināt atbalstu Ukrainai.
Arī Latvijas Aizsardzības ministrija jau martā brīdināja par koordinētu Krievijas informācijas operāciju pret Latviju, Lietuvu un Igauniju. Ministrija norādīja, ka šādu operāciju mērķi ir diskreditēt NATO, šķelt sabiedrību, mazināt uzticēšanos valsts institūcijām un vājināt atbalstu Ukrainai.
UZZIŅAI
“Digital Forensic Research Lab” (DFRLab) ir ASV domnīcas “Atlantic Council” pētniecības centrs, kas izveidots 2016. gadā. Tas specializējas dezinformācijas, ārvalstu ietekmes operāciju, sociālo tīklu un citu digitālās informācijas vides apdraudējumu izpētē. DFRLab pētnieki izmanto atvērtos avotus (OSINT), lai identificētu un analizētu dezinformācijas kampaņas, izsekotu to izplatīšanas tīklus un metodes. Organizācijā strādā vairāk nekā 30 eksperti un darbinieki piecos kontinentos.
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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Viltus sižets par Latviju: kā “Storm-1516” izplatīja stāstu par NATO karavīru “nogalināšanu”" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.