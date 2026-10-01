Uzbeki, kuri Carnikavā pēc gavēņa spīdzināja gulbi, tiks izraidīti no Latvijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lēmusi, ka gulbja mocīšanā notiesātajiem Uzbekistānas pilsoņiem 7 dienu laikā ir jāpamet Latvija.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajā tīklā "Facebook" vēsta, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par termiņuzturēšanās atļauju anulēšanu, nosakot septiņu dienu termiņu, kurā jāizceļo no Latvijas. Ja personas labprātīgi neizceļos, tad tiks sākta piespiedu izraidīšanas procedūra.
Jau ziņots, ka tiesa apsūdzētajiem Akbaram Abdikhakimovam un Bekhruzam Sharipovam piesprieda probācijas uzraudzību uz trīs gadiem un 11 mēnešiem, kā arī atņēma tiesības uz visu dzīvnieku sugu turēšanu uz četriem gadiem. Apsūdzētie par sodu bija vienojušies ar prokurori.
Saskaņā ar apsūdzību 2025. gada 30. martā abi vīrieši Carnikavā, pie Gaujas upes, ar ēdienu izmānīja gulbi no ūdens, pēc kā viens no apsūdzētajiem satvēra putnu aiz spārniem un noguldīja uz zemes. Tad vīrietis ar vienu roku gulbi turēja, bet ar otru - lauza tam kaklu un iesita ar dūri pa galvu.
Kad gulbis pārstāja pretoties, otrs apsūdzētais atvēra un turēja melnu atkritumu maisu, kurā putns tika iebāzts. Maisā ievietotais gulbis tika aiznests līdz automašīnai un ievietots tās bagāžniekā, pēc tam abi apsūdzētie kopā aizbrauca no notikuma vietas. Personas toreiz policijai klāstījušas, ka esot "svinējušas gavēņa beigas" un gulbi paņēmušas jautrības dēļ. Vēlāk vīrieši ar automašīnu esot devušies uz Rīgu un gulbi izlaiduši ceļmalā.