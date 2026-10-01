Piektdienas rītā gaisa temperatūra dažviet Latvijā sasniegs +1 grādu.
Sabiedrība
Šodien 15:01
Piektdienas rīts būs dzestrs, bet dienā gaiss iesils līdz +22 grādiem
Piektdienas rīts daudzviet Latvijā iesāksies ar dzestru rītu, ko vēlāk nomainīs saulaina un silta diena, prognozē sinoptiķi.
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi, debesis daudzviet būs skaidras, vietām valsts austrumu daļā saglabāsies vairāk mākoņu. Naktī, pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma no +1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz +11 grādiem Kurzemes piekrastē.
Dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17..+22 grādiem. Rīgā oktobra otrā diena būs sausa un saulaina, pūtīs neliels dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta svārstīsies ap +10 grādiem, piepilsētā gaidāmi +7..+9 grādi, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz +20 grādiem.