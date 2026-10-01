Zināmas sīkākas ziņas par nāvējošo mikroautobusa un vieglās automašīnas sadursmi Jelgavas pusē. VIDEO
Jau ziņots, ka Ozolnieku pusē trešdien notika traģiska frontāla sadursme starp mikroautobusu un vieglo automašīnu "Škoda", kurā gāja bojā viena persona. Smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis 360TV raidījumam “Sadursme 360” atklāj, ka bojāgājušais nebija lietojis drošības jostu un piesprādzēšanās, iespējams, būtu ļāvusi izvairīties no letālām sekām.
Jelgavas šoseja pēc smagas avārijas bija pilnībā bloķēta. Notikuma vietā uz sāniem apgāzies mikroautobuss un pamatīgi bojāta “Škoda” automašīnas priekšpuse. Avārijā dzīvību zaudēja viens cilvēks, bet vēl divas personas nogādātas medicīnas iestādē.
“Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka mikroautobusa vadītājs brauca virzienā no Jelgavas uz Rīgu un, izvairoties no sadursmes ar tajā pašā virzienā braucošo priekšā esošo automašīnu, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja frontālu sadursmi ar pretī braucošo “Škoda” markas automašīnu. Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja viena persona, bet divas personas tika nogādātas medicīnas iestādē. Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus,” norāda Rūta Strautniece, Valsts policijas pārstāve.
Avārijā dzīvību zaudējis “Škoda” pasažieris. Automašīnā atradās divi cilvēki, savukārt mikroautobusā esošo pasažieru skaits pagaidām nav zināms. Oskars Irbītis, smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts, norāda – šis negadījums nebūtu beidzies ar bojāgājušo, ja cilvēks būtu bijis piesprādzējies. “Viena lieta, kas nav bijusi, tā ir drošības josta. Varbūt tā arī tas viss beigtos. Kārtējā statistikas ailīte, kārtējais noticis šis ceļu satiksmes negadījums, un kāds būtu ticis cauri dažiem zilumiem, ja būtu lietojis drošības jostu,” uzsver eksperts.
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Viņš skaidro, ka automašīnas deformācijas zonas negadījumā nav skartas tādā apmērā, lai pašas par sevi izraisītu cilvēka nāvi. “Faktiski, to, ko mēs arī redzam – pie šādām automobiļu deformācijām cilvēki nemirst. Tas ir viennozīmīgi, jo dzīvības zona nav skarta,” norāda eksperts.
Parasti pie šādiem apstākļiem cilvēki tiek cauri vien ar dažiem zilumiem un izbīli, ļoti retos gadījumos ar viegliem lūzumiem. Irbītis bilst, ka drošības jostas lietošana ir elementāra darbība, kas šādās situācijās var glābt dzīvību.
“Cik vēl ir jānotiek šāda veida ceļu satiksmes negadījumiem, lai cilvēkiem beidzot, kā tauta saka, aizrāpotu, ka šī elementārā kustība – drošības jostas uzlikšana un piesprādzēšana – var paglābt dzīvības?” viņš uzsver. Šis gadījums vēlreiz apliecina – pie stūres uzmanības nekad nevar būt par daudz un drošības josta ir jālieto.