Pazudis bērns, bet telefonos - brīdinājums par nolaupīšanu: VUGD skaidro neparastā paziņojuma iemeslu
Saistībā ar 29. septembrī Saldus novadā pazudušās nepilngadīgās meitenes meklēšanu iedzīvotāji saņēma šūnu apraides paziņojumu ar tekstu “Bērna nolaupīšanas brīdinājums”. Šāds paziņojuma nosaukums varēja radīt iespaidu, ka bērna dzīvībai draud nopietnas briesmas vai pastāv aizdomas par nolaupīšanu. Tikmēr neilgi pēc Valsts policijas informācijas par meitenes pazušanu tika paziņots, ka bērns ir atrasts un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.
Lai noskaidrotu, kāpēc iedzīvotāju tālruņos parādījās tieši šāds brīdinājuma nosaukums, Jauns.lv vērsās pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), jo tieši VUGD ir tā tehniskā institūcija, kas fiziski veic un koordinē ziņojumu izplatīšanu sabiedrībai.
Paziņojuma nosaukumu nenosaka VUGD
VUGD skaidro, ka 29. septembra vakarā Saldus novadā tika izplatīts Valsts policijas sagatavots šūnu apraides paziņojums par pazudušu bērnu.
Iestāde, kas sagatavo šūnu apraides paziņojumu, izveido tā tekstu, taču tā nevar mainīt paziņojuma veidu jeb kategorijas nosaukumu, kas konkrētajā tālrunī tiek attēlots.
“Paziņojuma saņemšanu un attēlošanu viedtālruņos pamatā nodrošina atbilstošās operētājsistēmas izstrādātājs,” skaidro VUGD.
Šūnu apraides paziņojumiem ir dažādi veidi, un to attēlojums var atšķirties atkarībā no konkrētā mobilā tālruņa ražotāja un operētājsistēmas iestatījumiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tādēļ vienā tālrunī vienam un tam pašam brīdinājumam var būt redzams nosaukums “Pazudis bērns”, citā – “Bērna nolaupīšanas brīdinājums”, bet “iPhone” lietotājiem – “Missing child alert”.
Kāpēc dažādos telefonos redzams atšķirīgs teksts?
VUGD norāda, ka nozīme ir gan izmantotajai operētājsistēmai, gan konkrētā telefona modeļa ražotāja iestatījumiem.
Piemēram, Android tālruņos šūnu apraides paziņojuma veids var tikt attēlots latviešu valodā, savukārt “iOS” ierīcēs tas redzams angļu valodā, jo šī operētājsistēma konkrētajai funkcijai latviešu valodu neatbalsta.
Līdz ar to paziņojuma nosaukums “Bērna nolaupīšanas brīdinājums” pats par sevi nenozīmē, ka konkrētajā gadījumā policijai bija informācija par bērna nolaupīšanu. Tas ir tālruņa sistēmā izmantotās šūnu apraides kategorijas nosaukums.
VUGD aicina mainīt paziņojuma veidu uz “Pazudis bērns”
VUGD informē, ka par situāciju ir lūgts Iekšlietu Digitālajam centram sazināties ar operētājsistēmu izstrādātājiem, lai šūnu apraides paziņojuma veids tiktu nomainīts uz “Pazudis bērns”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Līdz ar to ne VUGD kā šūnu apraides paziņojumu izsūtītājs, ne iestāde, kas iniciē paziņojuma izsūtīšanu un sagatavo paziņojuma tekstu, nevar nomainīt šūnu apraides paziņojuma veida nosaukumu, kas tiek atspoguļots telefonā,” norāda VUGD.
VUGD cer, ka “Android” operētājsistēmas izstrādātāji un tālruņu ražotāji šīs izmaiņas veiks pēc iespējas ātrāk, lai lietotāji šādos gadījumos saņemtu paziņojumu ar veidu “Pazudis bērns”.
Vienlaikus pēc izmaiņu veikšanas lietotājiem savās mobilajās ierīcēs būs jāuzstāda attiecīgie programmatūras atjauninājumi, kuros šīs izmaiņas būs iekļautas.