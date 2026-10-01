Dejas izrāde “neizziņots” vedīs ceļojumā pa Dailes teātra skatītājam ikdienā nepieejamajām telpām
No 16. līdz 18. oktobrim Dailes teātrī būs skatāma starptautiski atzītās kompānijas “fieldworks” dejas un vizuālā teātra izrāde “neizziņots” (“unannounced”), kuras laikā skatītāji varēs iepazīt Dailes teātra telpas, kuras publikai ikdienā nav pieejamas. Darba horeogrāfija un režija īpaši pielāgota Dailes teātra ēkai, pārvēršot to daudzslāņainā labirintā, kurā nav viegli noteikt, kur beidzas ikdiena un sākas izrāde. Izrādi Latvijā sadarbībā ar Dailes teātri piedāvā dejas organizācija “Tuvumi”.
Kas ir nejaušība un kas – iestudēts? Kad īsti sākas izrāde? Un vai varam būt pārliecināti, ka tā jau nav sākusies?
“Izrāde ir negaidītu notikumu virkne, kas nojauc ierastās robežas starp teātra iekšpusi un ārpusi, notiekošo un šķietami nenotiekošo, skatuvi un aizkulisēm. Tajā seši izpildītāji aicina skatītājus doties noslēpumainā ceļojumā ārpus ierastā, ļaujot Dailes teātra ēku ieraudzīt no pavisam citas perspektīvas, ļaujot iepazīt daudzslāņainu un teju slepenai pilsētai līdzīgai vidi,” saka dejas organizācijas “Tuvumi” mākslinieciskā līdzvadītāja Ieva Gaurilčikaitė-Sants.
Izrādes laikā skatītāji seko izpildītājiem cauri teātra telpām, nonākot arī vietās, kurās parasti uzturas tikai aktieri un teātra darbinieki. Pavadoņi bez vārdiem pievērš uzmanību šķietami nenozīmīgām detaļām, kas uz mirkli uzplaiksnī un tikpat ātri pazūd. Ikdienišķais kļūst neparasts, savukārt robeža starp novērotāju un notikuma dalībnieku kļūst arvien neskaidrāka.
Izrādes autori ir norvēģu horeogrāfs Heine Āvdāls (Heine Avdal) un japāņu izcelsmes horeogrāfe Jukiko Šinozaki (Yukiko Shinozaki), kuru veidotā kompānija “fieldworks” stādā ar laikmetīgo deju, performanci un vizuālo mākslu. Latvijas publikai mākslinieki jau pazīstami ar izrādi “carry on”, kas Latvijā ar panākumiem izrādīta 2023. gadā Rīgas cirkā.
“neizziņots” centrā ir pati teātra telpa un tās materialitāte. Sev raksturīgajā rotaļīgajā un smalkajā estētikā “fieldworks” pēta to, kā cilvēks uztver laiku, telpu un klātbūtni. Apvienojot kustību, novatorisku skaņas kompozīciju, gaismu, teātra un mēmā kino paņēmienus, mākslinieki rada fiziski sajūtamu pieredzi, kurā ierastā teātra loģika pamazām tiek izjaukta.
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Žurnāls “TANZ” darbu raksturojis kā gudru izrādi par pašu teātri un tā daudzslāņainajām attiecībām starp telpu, skatītājiem un skatuvi, īpaši izceļot darba delikāto humoru. Savukārt Vācijas medijs “Ruhrbarone” uzsvēris izrādes spēju nemitīgi pārsteigt un tās meistarīgo darbu ar skatītāja uztveri, secinot: “Būsim godīgi – “neizziņots” ir vienkārši izcila izrāde.”
Izrādes pasaules pirmizrāde notika 2017. gada 21. aprīlī “Kaaitheater” Briselē. Latvijas pirmizrāde notiks 16. oktobrī Dailes teātrī, un tā iekļauta starptautiskās izrāžu un mākslas notikumu skates DAILENNĀLE programmā.