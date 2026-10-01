Šodien pirmizrādi piedzīvo “Parīzes bohēma” - pirmā eko-modes operete Latvijā
Šodien, 1. oktobrī, plkst. 19.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” pirmizrādi piedzīvo Operetes un muzikālā teātra jauniestudējums Parīzes bohēma — pirmā eko-modes operete Latvijā. Imres Kālmāna Monmartras vijolītes iedvesmotajā izrādē Parīzes mākslinieku bohēmas vide veidota laikmetīgā augstās modes estētikā, cilvēku raksturiem un attiecībām rodot paralēles kukaiņu pasaulē. Imres Kālmāna mūzika skan jaunā džeza interpretācijā.
Parīzes bohēmas centrā ir trīs jauni mākslinieki — gleznotājs Rauls, dzejnieks Anrī un komponists Florimons — un viņu dzīve 19. gadsimta beigu Monmartrā. Viņi vēlas gūt panākumus mākslā, taču ikdienā cīnās ar naudas trūkumu un nenomaksātiem parādiem. Raula attiecības ar ambiciozo Ninonu un sastapšanās ar jauno ielu dziedātāju Violetu stāstā ienes mīlestību, greizsirdību un izvēli starp jūtām, panākumiem un sociālo stāvokli.
Režisore Sonora Vaice iestudējuma varoņus skata caur viņu tiekšanos pēc saviem sapņiem — mīlestībā, mākslā un sabiedriskajā statusā. Šo ieceri papildina kukaiņu pasaules metaforas, kas izmantotas, lai precīzāk iezīmētu personāžu raksturus, instinktus un rīcību.
“Šīs operetes stāstã es sajutu katras būtnes tiekšanos pēc saviem sapņiem un to piepildījuma — mīlestībā, mākslā, statusā un pašrealizācijā, ko katrs cenšas sasniegt, vadoties pēc savas ētikas, jūtu pasaules un iekšējās enerģijas dotuma,” saka Sonora Vaice.
Kostīmu māksliniece Elīna Milta-Niedrāja katram no galvenajiem tēliem veidojusi individuālu vizuālo raksturu, izmantojot augstās modes principus un kukaiņu pasaules formas, faktūras un krāsas. Ninonas tēla pamatā ir dievlūdzējs, Violetas — zeltactiņa, Raula — dižā briežvabole, Florimona — sisenis, Anrī — vītolu rudkakla koksngrauzis. Kukaiņu izvēlē radošo komandu konsultējis entomoloģijas konsultants Kalvis Olivers Kālis.
Būtiska iestudējuma daļa ir Kālmāna mūzikas interpretācija. Radošās direktores Agijas Ozoliņas-Kozlovskas iecerēto džeza muzikālo koncepciju aranžējumos īstenojis džeza pianists un aranžētājs Madars Kalniņš. Muzikālais vadītājs un diriģents ir Atvars Lakstīgala, diriģents un kormeistars — Artūrs Plaudis.
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“Kālmāna mūzikā ir apbrīnojama dzīvība — asprātība un kaislība. Tajā es sadzirdu arī ļoti organisku džeza kodolu. Mūsu iecere nav mainīt Kālmānu, bet ļaut viņa mūzikai atklāties citā gaismā. Šis iestudējums parāda, cik daudzveidīgs un aktuāls šis žanrs ir šodien”, saka iestudējuma radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Lomās —Jolanta Strikaite (Violeta), Anta Jankovska (Ninona), Dainis Skutelis (gleznotājs Rauls Delakruā), Nauris Indzeris (komponists Florimons Ervē), Mārtiņš Gūtmanis (dzejnieks Anrī Miržē). Iestudējumā piedalās arī Juris Jope, Aivars Krancmanis, Zigurds Neimanis un citi, kā arī dejotāji, kora mākslinieki un mūziķi.
Izrādes režisore — Sonora Vaice, muzikālais vadītājs un diriģents — Atvars Lakstīgala, horeogrāfe — Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece — Elīna Milta-Niedrāja, scenogrāfe un multimediju māksliniece — Ineta Sipunova, džeza aranžiju autors — Madars Kalniņš, radošā direktore — Agija Ozoliņa-Kozlovska, režisores asistents — Roberts Reikmanis, gaismu mākslinieks — Ivars Vācers, tehnisko risinājumu autors — Ansis Gornavs.