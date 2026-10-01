Ukrainas pilsonis, iespējams, darbojies kā “naudas mūlis” - pie viņa atrod 17 000 eiro
Valsts policija Rīgā aizturējusi 1987. gadā dzimušu Ukrainas pilsoni, kuru tur aizdomās par darbošanos kā “naudas mūlim”. Pie vīrieša atrasti un konfiscēti 17 059 eiro.
Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, šī nauda, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā un bija paredzēta izvešanai no Latvijas.
Policija sadzina pēdas iespējamajam “naudas mūlim” , izmeklējot investīciju krāpšanas shēmu. Septembrī kāds Latvijas iedzīvotājs uzticējies nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt un pārskaitījis 2300 eiro. Kad vīrietis sapratis, ka ieguldīto naudu atgūt nevar, krāpnieki par it kā investīciju atgūšanu pieprasījuši vēl 7000 eiro.
Izmeklēšanas gaitā 28. septembrī policisti Rīgā aizturēja Ukrainas pilsoni. Pie viņa atrastie 17 059 eiro, visticamāk, izkrāpti no Latvijas iedzīvotājiem. Policijai ir arī aizdomas, ka naudu bija paredzēts izvest no valsts. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka aizturētais varētu būt saistīts arī ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
30. septembrī viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu visas iespējamajā krāpšanas shēmā iesaistītās personas, cietušo skaitu un kopējo nodarīto zaudējumu apmēru.