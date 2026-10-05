Svarīgi autovadītājiem! Ķegumā uz divām dienām slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi
Foto: Ogres novada pašvaldība
No 12. līdz 15. oktobrim remontdarbu dēļ plānoti būtiski satiksmes ierobežojumi uz Ķeguma dzelzceļa pārbrauktuves.
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Svarīgi autovadītājiem! Ķegumā uz divām dienām slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi

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Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" par remontdarbu veikšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr. 112, kas atrodas Ķegumā, Celtnieku ielā (reģionālais autoceļš P8).

Svarīgi autovadītājiem! Ķegumā uz divām dienām slē...

Saistībā ar plānotajiem remontdarbiem: 

  • no 12. oktobra plkst. 18.00 līdz 14. oktobra plkst. 8.00 pārbrauktuve transporta kustībai slēgta,
  • 14. oktobrī no plkst. 08.00 līdz plkst. 20.00 un  15. oktobrī no plkst. 08.00 līdz plkst. 20.00 pārbrauktuve transporta kustībai daļēji atvērta - kustība pa vienu joslu.

Kājāmgājēju un velosipēdistu kustība remontdarbu laikā netiks ierobežota, taču aicinājums būt vērīgiem un pārbrauktuvi šķērsot uzmanīgi.

Tuvākās pārbrauktuves apbraukšanai uz A6 Rīga-Daugavpils šosejas: Ciemupe, pie "Ciemupes skolas" un Lielvārde, Rembates iela.
 

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