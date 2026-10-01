Balsi glabāšanā vēlētāji var nodot līdz piektdienai, 2. oktobrim, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā.
Sabiedrība
Šodien 12:34
“Cert.lv”: Pirmajās balsošanas dienās kiberincidentu nav, taču riski saglabājas augsti
Pirmajās trijās dienās, kad Latvijas iedzīvotāji varēja nodot balsi glabāšanā, ar 15. Saeimas vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti nav konstatēti. Latvijas kibertelpā situācija pagaidām ir stabila, informē “Cert.lv”.
Līdz šim nav novērotas arī ārējas aktivitātes, kas varētu ietekmēt vēlēšanu procesu. Tomēr tas nenozīmē, ka kiberdrošības riski ir zemi – “Cert.lv” uzsver, ka kopējais kiberapdraudējumu līmenis Latvijā joprojām saglabājas augsts.
Tuvojoties vēlēšanām, Latvijas kibertelpa tiek uzraudzīta pastiprināti. “Cert.lv” kopā ar citām atbildīgajām institūcijām seko līdzi situācijai un ir gatavs operatīvi reaģēt, ja tiks pamanītas aizdomīgas aktivitātes vai mēģinājumi traucēt vēlēšanu norisi.
Balsi glabāšanā vēlētāji var nodot līdz piektdienai, 2. oktobrim, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Līdz 1. oktobra 11.00 šo iespēju bija izmantojuši vismaz 115 593 Latvijas iedzīvotāju jeb 7,43% no kopumā 1,56 miljoniem balsstiesīgo.