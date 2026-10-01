Allažmuižas parks kļuvis zaļāks - iestādītas ābeles, kļavas, ozols un oši
Pasaules talkas ietvaros, 20. septembrī, Allažmuižas parkā norisinājās kopīga koku stādīšanas talka, kurā piedalījās Allažu iedzīvotāju padome sadarbībā ar Allažu un Inčukalna pagasta pārvaldi. Talkas laikā parka ainava papildināta ar jaunām ābelēm, kļavām, ozolu un vietējiem ošu kokiem.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, stādus un talkai nepieciešamo atbalstu nodrošināja arī vietējie uzņēmēji un saimniecības. Z/s “Pīlādži” dāvināja ābeles, “Skaisto dārzu darbnīca” – kļavas, savukārt z/s “Ķikši” – ozolu. Kokapstrādes uzņēmums SIA “ALA Lignea” sagādāja mulču iestādīto kociņu kopšanai, bet SIA “33S” sniedza atbalstu talkas norisē.
Pateicoties kopīgajam darbam un dāvinātajiem stādiem, Allažmuižas parks papildināts ar jauniem kokiem, kas turpmāk bagātinās parka ainavu un veidos zaļāku vidi arī nākamajām paaudzēm.
Talkas organizatori pateicas ikvienam, kurš piedalījās stādīšanā, palīdzēja praktiskajos darbos un sniedza atbalstu pasākuma norisē, norādot, ka kopīgi paveiktais ir nozīmīgs ieguldījums Allažmuižas parka attīstībā un apkārtējās vides saglabāšanā.