Svarīgi Siguldas līnijas pasažieriem! No 5. oktobra mainīsies vairāku vilcienu atiešanas laiki
No 5. oktobra Siguldas līnijā mainīsies deviņu “Vivi” vilcienu reisu kustības grafiks, jo VAS “Latvijas dzelzceļš” uzsāk sliežu remontdarbus posmā Vecāķi–Ziemeļblāzma. Visi reisi ir saglabāti, taču pasažieriem ir svarīgi ņemt vērā, ka vairāki vilcieni aties divas vai trīs minūtes agrāk nekā ierasts.
Virzienā no Rīgas uz Cēsīm tikai viens vilciens aties agrāk – plkst. 15.22, kas ir trīs minūtes agrāk nekā līdz šim. Trīs reisi aties vēlāk nekā ierasts. No Rīgas uz Lugažiem vilciens ceļu sāks plkst. 11.53, kas ir par astoņām minūtēm vēlāk, savukārt no Rīgas uz Siguldu vilcieni aties plkst. 16.22 un 17.58, kas attiecīgi ir divas un 13 minūtes vēlāk nekā līdz šim.
Virzienā uz Rīgu agrāk aties četri vilcienu reisi. No Valmieras uz Rīgu divas minūtes agrāk aties pirmais reiss – plkst. 4.59. No Lugažiem uz Rīgu vilcieni aties plkst. 5.20 un 14.32, kas ir attiecīgi divas un trīs minūtes agrāk. No Siguldas uz Rīgu vilciens aties divas minūtes agrāk – plkst. 16.07, savukārt vēl viens reiss aties vienu minūti vēlāk – plkst. 17.40.
Pārējie reisi kursēs atbilstoši vilcienu pamatsarakstam. “Vivi” aicina pasažierus pirms katra reisa pārliecināties par aktuālo vilcienu atiešanas laiku. “Vivi” tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.