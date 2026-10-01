Monika Rasima atzīmējusi 100 gadu jubileju.
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Šodien 11:53
100 gadu jubileju nosvin Mālpils iedzīvotāja Monika Rasima
25. septembrī Siguldas novada pašvaldība sirsnīgi sveica Mālpils pagasta iedzīvotāju Moniku Rasimu, kura šogad atzīmēja 100 gadu jubileju.
Jubilāri viņas dzīvesvietā apciemoja Siguldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un Mālpils pagasta pārvaldnieks Agris Bukovskis.
"Simts gadi ir vesels gadsimts – bagāts ar piedzīvoto, satiktajiem cilvēkiem, atmiņām un dzīvesstāstiem, kas veido ne tikai viena cilvēka, bet arī mūsu novada vēsturi. Siguldas novada pašvaldība vēl Monikai Rasimai stipru veselību, možu garu un dzīvesprieku. Lai ikdienā netrūkst tuvinieku sirsnības un atbalstošas klātbūtnes," pausts pašvaldības paziņojumā.