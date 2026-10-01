Vēlēšanās nobalsojuši jau vairāk nekā 115 000 cilvēku; zināms aktīvākais novads
Vēl pirms 15. Saeimas vēlēšanu galvenās balsošanas dienas savu izvēli izdarījuši jau vismaz 115 593 Latvijas iedzīvotāji. Tas ir 7,43% no kopumā 1,56 miljoniem balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.
Vēlēšanu kontekstā visaktīvāk šobrīd balso Vidzemē - tur savu balsi glabāšanā nodevuši 33 134 cilvēki jeb 8,26% balsstiesīgo. Rīgā nobalsojuši vismaz 47 843 jeb 7,98% vēlētāju, taču šajā skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu.
Zemgalē līdz šim nobalsojuši 13 019 cilvēki jeb 6,53% balsstiesīgo, Kurzemē – 11 568 jeb 6,64%, bet zemākā aktivitāte starp vēlēšanu apgabaliem bijusi Latgalē, kur balsi nodevuši 10 029 cilvēki jeb 5,46%.
Pašvaldību vidū visaktīvākie līdz ceturtdienai bijuši Ādažu novada vēlētāji, kur savu balsi jau nodevuši 12,19% balsstiesīgo. Savukārt zemākā aktivitāte reģistrēta Augšdaugavas novadā – 4%. Centrālā vēlēšanu komisija gan norāda, ka dati no atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem vēl tiek gaidīti.
Balsi glabāšanā šonedēļ iespējams nodot jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā. Atšķirībā no iepriekšējās balsošanas vēlētājs līdz vēlēšanām var pārdomāt un savu iepriekš nodoto balsi mainīt, vēlreiz dodoties balsot.