“Reinis ir viens no mums.” Alkohola reibumā braukušo Uzulnieku varētu ievēlēt nākamajā Saeimā
Foto: Paula Čurkste/LETA
Reinis Uzulnieks zaudēja labklājības ministra amatu pēc tam, kad tika pieķerts braucot alkohola reibumā.
Politika
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“Reinis ir viens no mums.” Alkohola reibumā braukušo Uzulnieku varētu ievēlēt nākamajā Saeimā

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Nesen pie stūres 3,09 promiļu alkohola reibumā pieķēra nu jau bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Neskatoties uz sākto kriminālprocesu un atsaukšanu no ministra amata, iespējams, viņu varētu ievēlēt nākamajā Saeimā. 

“Reinis ir viens no mums.” Alkohola reibumā brauku...

Politoloģe Lelde Metla-Rozentāle intervijā portālam Jauns.lv norādīja uz vairākiem kolorītiem Saeimas deputātu kandidātiem, kuru turpmākā darbība politikā lielā mērā būs atkarīga no vēlētāju dāvātajiem plusiem un mīnusiem. 

Metla-Rozentāle sacīja: “Varbūt nedaudz ar ironiju, bet ir jautājums par [Zaļo un zemnieku savienības] ZZS izslēgto kandidātu, bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kas nāk ar dažādiem paziņojumiem. 

Pēdējais [paziņojums] bija par to, ka viņš ir pievērsies atturības līnijai. Ja viņu ievēlēs, tad viņš strādās un rūpēsies par iedzīvotāju atkarībām, centīsies novērst atkarības no alkohola utt.” 

Foto: Paula Čurkste/LETA
Reinis Uzulnieks zaudēja labklājības ministra amatu pēc tam, kad tika pieķerts braucot alkohola reibumā.
Reinis Uzulnieks zaudēja labklājības ministra amatu pēc tam, kad tika pieķerts braucot alkohola reibumā.

Citās valstīs kandidātu izsvītrotu kā neatbilstošu 

Būs interesanti vērot, kāda būs vēlētāju rīcība saistībā ar to.
“Ja mēs skatītos pasaules praksi, tad liktos, ka šis deputāta kandidāts pilnīgi noteikti būtu jāizsvītro kā neatbilstošs darbam parlamentā.

Viens no mums 

Šeit mēs redzēsim, vai Latvijas iedzīvotāji izvēlēsies balsot un pielikt krustiņu [Uzulniekam], vai mēs rīkojamies pilnīgi citādāk un gandrīz identificējamies ar šī cilvēka sarežģītajām problēmām, un sakām, ka viņš ir viens no mums, un tāpēc viņu atbalstām. 

Tas drīzāk būs interesants tests mūsu sabiedrības daļas domāšanas veidam.”

Kuram gan tā negadās? 

Vai tiešām pēc visa notikušā Uzulnieku varētu ievēlēt nākamajā Saeimā? “Šobrīd es teiku, ka jā. Es gandrīz redzu, ka tā tas varētu notikt, jo ir interesanti palasīt [komentārus] aiz viņa video. Gan aiz pirmā nožēlas video, gan otrā video. Tur ir diezgan daudz to, kas saka: “Kurš gan nekļūdās,” “Kuram gan tā negadās,” utt.” 

Paradoksāli, bet ir iespējams, ka daļa vēlētāju viņu patiešām atbalstīs vēlēšanās, politoloģe teica. 

Nākamā lapa: Vai Evika Siliņa iekļūs Saeimā? 

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