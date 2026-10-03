Lielezera pludmalē uzlabota piekļuve ūdenim cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Īstenojot 2024. gadā uzsākto Interreg Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu “Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana” (Riverways II), Limbažu Lielezera pludmalē uzstādīta cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota laipa. Tā nodrošina ērtāku piekļuvi ūdenim un paplašina iespējas izmantot Lielezera piedāvātās atpūtas un ūdenstūrisma iespējas.
Limbažu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar vadošo partneri – Kurzemes plānošanas reģionu – un citiem projekta partneriem Latvijā un Igaunijā. Projekta mērķis ir veicināt ūdenstūrisma pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem un citām sabiedrības grupām, kurām nepieciešami pielāgoti infrastruktūras risinājumi. Projekta ietvaros Latvijā un Igaunijā tiek pilnveidota ūdenstūrisma infrastruktūra un radīti jauni, pieejami risinājumi atpūtai pie un uz ūdens.
Projekta kopējais budžets ir 1,5 miljoni eiro, no kuriem 1,2 miljoni eiro jeb 80 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Limbažu novada pašvaldības projekta daļas kopējais finansējums ir 47 671,11 eiro, no kuriem 32 000 eiro ir ERAF finansējums, 4 000 eiro – valsts budžeta līdzfinansējums un 11 671,11 eiro – Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Limbažu Lielezera pludmalē uzstādītā laipa papildina pēdējos gados pludmalē un tās apkārtnē īstenotos infrastruktūras un vides pieejamības uzlabojumus. Ar dažādu projektu atbalstu teritorija pakāpeniski tiek veidota tā, lai tā būtu ērti izmantojama pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Riverways II ietvaros uzstādītā laipa papildina kopējo Lielezera pludmales pieejamības risinājumu, nodrošinot iespēju cilvēkiem ar kustību traucējumiem ērtāk nokļūt līdz ūdenim.