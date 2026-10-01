Valkas novadā zemessargi pilnveidos aizsardzības iemaņas
3. un 4. oktobrī Valkas novada Valkas pagasta ēku kompleksā “Zāģezers” Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargi pilnveidos prasmes objekta aizsardzībā un kaujā apbūvētā vietā.
Mācību mērķis ir pilnveidot vienības spēju darboties apbūvētā vidē, kur nozīmīga ir gan savstarpēji koordinēta rīcība, gan dažādu tehnoloģiju izmantošana uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks izmantoti arī bezpilota lidaparāti dažādu uzdevumu izpildē.
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons uztur pastāvīgu kaujas gatavību, nodrošinot atbildības teritorijas aizsardzību. Bataljons iesaistās karavīru un zemessargu apmācībā, dabas un tehnogēno katastrofu seku novēršanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Zemessardzē militārās apmācības process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, īstenojot dažādus taktiskos uzdevumus gan vasaras, gan ziemas periodos. Apmācības pārsvarā notiek brīvdienās, kad zemessargiem ir iespēja veltīt savu brīvo laiku praktisko aizsardzības iemaņu pilnveidošanai un Latvijas drošības stiprināšanai.
Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā Valkas novada Valkas pagastā pa autoceļiem diennakts gaišajā un tumšajā laikā iespējama īslaicīga militārā transporta, kā arī karavīru un zemessargu pārvietošanās. Mācībās tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, kā arī nenodara bojājumus videi. Notiks bezpilota lidaparātu lidojumi. Pēc mācībām izmantotā teritorija tiks sakopta.