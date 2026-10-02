Spēlējoties iepazīsti STEM un nākotnes profesijas: Latvijā top izglītojošas galda spēles
Latvijas uzņēmums SIA “Navigate the Future” rada izglītojošas galda spēles, kas rosina bērnu un jauniešu interesi par STEM jomām un iepazīstina ar nākotnes profesijām. Kopš 2024. gada jūlija uzņēmums darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Siguldā biznesa inkubācijas programmā. Programmas atbalsts palīdzējis sākotnējos spēļu prototipus attīstīt līdz gataviem produktiem, kas jau pieejami Latvijas un Lietuvas veikalos.
Dalība inkubācijas programmā bijusi mērķtiecīga izvēle – SIA “Navigate the Future” dibināts īsi pirms pieteikšanās programmai. Uzņēmuma līdzdibinātājas Tatjana Bonda un Ella Kalniņa jau iepriekš bija iepazinušās ar dažādām inkubācijas iespējām un citu uzņēmumu atsauksmēm.
“Mums bija spēles prototips un skaidra iecere, ko vēlamies radīt, tāpēc meklējām piemērotāko atbalstu produkta tālākai attīstībai. Izvērtējām arī citas iespējas, taču secinājām, ka uzņēmuma sākumposmā tieši LIAA biznesa inkubācijas programma mums būs vispiemērotākā. Bijām dzirdējušas arī ļoti labas atsauksmes par LIAA pārstāvniecību Siguldā, tādēļ zinājām, kur vēlamies būt un kāpēc,” stāsta SIA “Navigate the Future” līdzdibinātāja Tatjana Bonda.
LIAA finansiālais atbalsts izmantots spēļu prototipu un dizaina izstrādei, produktu testēšanai skolās un nometnēs, kā arī tulkošanai un satura pielāgošanai vairākām valodām. Tā kā spēlēs iekļautajai informācijai jābūt gan precīzai, gan piemērotai konkrētajai vecuma grupai, atbalsts ļāvis piesaistīt arī Latvijas Universitātes (LU) EZTF Starpnozaru izglītības inovāciju centra speciālistus jautājumu un izglītojošā satura pārbaudei. Līdzfinansējums izmantots arī dizaina un mārketinga aktivitātēm, kas nepieciešamas jaunu produktu ieviešanai tirgū.
“Pirmajos uzņēmuma darbības gados finansiālais atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo pārdošanas ieņēmumi vēl neļauj īstenot visu, kas nepieciešams jaunu produktu izstrādei un mārketingam. Mums, protams, jāiegulda arī savi līdzekļi, tomēr iespēja saņemt līdzfinansējumu ļauj attīstību turpināt daudz mērķtiecīgāk,” uzsver Tatjana Bonda.
Tikpat vērtīga kā finansiālā palīdzība uzņēmumam bijusi arī programmas sniegtā struktūra. Noteiktie termiņi un nepieciešamība regulāri plānot aktivitātes un izvērtēt paveikto palīdzējusi disciplinēt darbu un virzīt produktu izstrādi uz priekšu ātrāk.
“Inkubācijas programma ieliek jaunu uzņēmumu noteiktā rāmī – ir termiņi, kuros jāiekļaujas, un konkrēti darbi, kas jāpaveic. Tas ik pa laikam mudina saņemties, neatlikt iecerēto un procesus virzīt uz priekšu ātrāk. Jaunam projektam šāda sistēma ir ļoti vērtīga,” uzskata Tatjana.
Lai gan programmas administratīvo prasību apguve sākotnēji prasījusi laiku, uzņēmums sadarbību ar LIAA kopumā vērtē pozitīvi un inkubācijas iespēju iesaka izmantot arī citiem uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Raksts tapis projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
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