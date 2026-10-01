VUGD sadarbojas ar Valsts policiju, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
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Šodien 10:25
Traģēdija Dagdā: cilvēks neatļauti iekļūst VUGD teritorijā un noslīkst
Trešdienas vakarā traģisks negadījums noticis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Dagdas posteņa teritorijā. Kāds cilvēks neatļauti iekļuvis slēgtajā un nožogotajā teritorijā un noslīcis tur ierīkotajā ūdens ņemšanas vietā.
Īsi pirms plkst. 19 ugunsdzēsēji videonovērošanas kamerās pamanīja, ka posteņa teritorijā iekļuvis nepiederošs cilvēks. Pārmeklējot teritoriju, viņš tika atrasts ūdens ņemšanas vietā.
Ugunsdzēsēji ar glābšanas dēļa palīdzību cilvēku izcēla no ūdens un nekavējoties sāka sniegt pirmo palīdzību. Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu ierašanās tika turpināti atdzīvināšanas pasākumi, taču cilvēka dzīvību glābt neizdevās.
VUGD sadarbojas ar Valsts policiju, lai noskaidrotu notikušā apstākļus, tostarp to, kādēļ cilvēks bija iekļuvis slēgtajā posteņa teritorijā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus – desmit uz ugunsgrēku dzēšanu un 30 uz glābšanas darbiem, savukārt 15 izsaukumi izrādījās maldinājumi.