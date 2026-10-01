Starptautiskajā senioru dienā Latvijā vairākās senioru skolās sākas mācību gads
1. oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kas visā pasaulē ir veltīta vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījuma novērtēšanai un uzmanības pievēršanai viņu dzīves kvalitātei, veselībai, sociālajai iekļaušanai un iespējām pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, vairākās Latvijas pilsētās un novados notiek senioru skolu jaunā mācību gada atklāšanas pasākumi. Seniori var iepazīties ar mācību piedāvājumu un pieteikties dažādām nodarbībām, kas aptver digitālās prasmes, veselības veicināšanu, kultūru, pilsonisko līdzdalību, finanšu pratību, darba tirgus aktualitātes un citas ikdienā noderīgas tēmas.
Labklājības ministrijas atbalstītajā senioru skolu programmā šobrīd piedalās 25 senioru skolas, bezmaksas mācības pieejamas cilvēkiem vecumā no 65 gadiem. Senioru skolu programmas īstenošanai sākotnēji tika piešķirts finansējums nepilna viena miljona eiro apmērā, paredzot atbalstu 25 senioru skolām. Ņemot vērā augsto pieprasījumu un senioru skolu nozīmi vietējo kopienu attīstībā, finansējums tika palielināts līdz 1,5 miljoniem eiro, paredzot atbalstu vēl 10 senioru skolām, pa divām papildus katrā plānošanas reģionā.
Labklājības ministrija aicina seniorus izmantot iespēju iesaistīties senioru skolu aktivitātēs un atklāt, ka mācīšanās, sabiedriskā aktivitāte un personīgā izaugsme ir iespējama jebkurā dzīves posmā.
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis: “Senioru skola nav tikai vieta, kur apgūt jaunas zināšanas. Tā ir vide, kur saglabāt zinātkāri, satikt domubiedrus un turpināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Mūžizglītība ir iespēja ikvienam neatkarīgi no vecuma attīstīt savas prasmes, dalīties pieredzē un stiprināt savu dzīves kvalitāti. Tāpat senioru skolas ir nozīmīgs instruments aktīvas un veselīgas novecošanās veicināšanai, radot iespējas apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un stiprināt sociālos kontaktus”.
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Senioru skolu attīstība Latvijā aizsākās pirms vairākiem gadiem kā sabiedriska iniciatīva, kas gadu gaitā kļuvusi par nozīmīgu mūžizglītības un sociālās līdzdalības kustību. Šodien senioru skolas daudzviet Latvijā kalpo kā vieta, kur vecāka gadagājuma cilvēki iegūst jaunas prasmes, iesaistās sabiedriskajos procesos un veido aktīvas kopienas.