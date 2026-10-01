Traģiska diennakts uz Latvijas ceļiem - 122 avārijās deviņi cietušie un viens bojāgājušais
Aizvadītā diennakts uz Latvijas ceļiem bijusi traģiska. Valstī reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši deviņi cilvēki, bet viena persona zaudējusi dzīvību, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Negadījums ar bojāgājušo reģistrēts Zemgales reģionā. Tur kopumā notikušas 11 avārijas, vienā no tām cietuši trīs cilvēki. Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu bijis Rīgas reģionā – 83, savukārt Latgalē reģistrētas 16 avārijas. Vidzemē un Kurzemē fiksēti pa sešiem negadījumiem.
Policija aizvadītajā diennaktī pieņēmusi arī 333 lēmumus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 114 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens – par agresīvu braukšanu. Visvairāk ātruma pārkāpēju pieķerts Vidzemē – 39, kam seko Kurzeme ar 33 gadījumiem.
Pie stūres alkohola reibumā pieķerti seši autovadītāji. Vienā gadījumā sākts administratīvā pārkāpuma process, bet piecos – kriminālprocess. Vienu transportlīdzekli paredzēts konfiscēt, savukārt četros gadījumos no vadītāja paredzēts piedzīt automašīnas vērtību.
Valsts policija kopumā aizvadītajā diennaktī reģistrējusi vairāk nekā 1000 dažādu notikumu un uz vairāk nekā 400 izsaukumiem devusies klātienē