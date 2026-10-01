Sociālajos tīklos pamana izmaiņas nodoto balsu skaitā - CVK skaidro, kas noticis
Sociālajos tīklos trešdien uzmanību piesaistījušas izmaiņas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publiskotajos datos par Rīgas vēlēšanu apgabalā 28. un 29. septembrī glabāšanā nodotajām balsīm. CVK skaidro, ka atšķirības radušās, atkārtoti pārbaudot un precizējot iepriekš ievadītos datus.
Vēlēšanu iecirkņi informāciju par vēlētāju aktivitāti elektroniski ievada, tiklīdz saskaitīti paraksti balsotāju sarakstos. Tas tiek darīts, lai sabiedrība pēc iespējas ātrāk varētu sekot līdzi vēlētāju aktivitātei. Pēc datu publicēšanas tos vēl papildus pārbauda pašvaldību vēlēšanu komisijas, CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūra.
Ja pārbaudēs tiek konstatēta neatbilstība, dati tiek precizēti un CVK tīmekļvietnē publicēta aktualizētā informācija. Tieši šādas atkārtotas pārbaudes dēļ radušās sociālajos tīklos pamanītās atšķirības starp iepriekš un vēlāk publicētajiem skaitļiem, norāda CVK.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, taču balsi glabāšanā Latvijā iespējams nodot jau kopš 28. septembra. Ceturtdien, 1. oktobrī, iecirkņi strādā no plkst. 8.00 līdz 11.00, bet piektdien – no plkst. 12.00 līdz 15.00.