Aizturēti Latvijas pilsoņi par spiegošanu Krievijas labā - fotografēta Ādažu militārā bāze un vāktas ziņas par armiju
Valsts drošības dienests sadarbībā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienestu aizturējis divus Latvijas pilsoņus aizdomās par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka pāris vācis informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un atbalstu Ukrainai.
Kriminālprocess sākts 27. jūnijā, bet abas personas aizturētas dienu vēlāk. Valsts drošības dienests (VDD) norāda, ka viņi Krievijas militārajam izlūkdienestam (GRU) nodevuši izlūkošanas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos.
Viena no aizturētajām personām, pildot GRU uzdevumu, esot veikusi arī Ādažu militārās bāzes izlūkošanu un fotografēšanu no gaisa, izmantojot nelielu privāto lidmašīnu. Tāpat izmeklētāji noskaidrojuši, ka abas personas veikušas darbības, lai potenciāli atbalstītu izlūkošanas un diversantu grupas Latvijas teritorijā.
Aizturēšanas dienā VDD un MIDD veica kratīšanas trīs ar aizdomās turētajiem saistītos objektos Rīgā un Ādažu novadā. Tajās izņemts liels daudzums dažādu datu nesēju, dokumentu un pierakstu, kuru saturu dienesti pašlaik turpina pētīt.
Abām personām piemērots apcietinājums. VDD un MIDD turpina izmeklēšanu, tādēļ plašāku informāciju par lietu sola sniegt atbilstoši kriminālprocesa virzībai.