Ceturtdien laikapstākļi visvairāk lutinās kurzemniekus, taču arī citviet valstī gaidāma patīkami silta diena
Foto: Paula Čurkste/LETA
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Sabiedrība

Ceturtdien laikapstākļi visvairāk lutinās kurzemniekus, taču arī citviet valstī gaidāma patīkami silta diena

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Oktobra pirmajā dienā, ceturtdien, daudzviet Latvijā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Visvairāk saules varēs gaidīt Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien laikapstākļi visvairāk lutinās kurzemni...

Nav gaidāmi nokrišņi. No rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +15 grādiem vietām austrumu novados līdz +22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +19 grādiem.

Augstākā gaisa temperatūra, kas valstī reģistrēta 1. oktobrī, ir +23,1 grāds 1981. gadā Daugavpilī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

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