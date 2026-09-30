Pazuda ceļā uz skolu - Rīgā tiek meklēts bezvēsts pazudušais Edgars Trofimovs
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 2008. gadā dzimušo Edgaru Trofimovu.
Jaunietis šā gada 23. septembrī pulksten 7.15 izgāja no savas dzīvesvietas, Rīgā, Valdeķu ielā, lai dotos uz Rīgas 75. vidusskolu, kas atrodas Ogres ielā, bet skolu nav apmeklējis, kā arī līdz šim brīdim nav atgriezies mājās. Jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu. Iespējamās atrašanās vietas: tirdzniecības centrs "Akropole Rīga" vai tā apkārtne Ķengaragā, "Origo vai tā apkārtne Rīgas centrā.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, īsi melni mati, brūnas acis. Bija ģērbies melnā "NIKE" jakā, pelēkās "NIKE" sporta bisēs, sarkanā T-kreklā, melnā "NIKE" cepurē ar nagu. Līdzi bija melna rokassoma "JORDAN" un mugursoma ar uzrakstu "NIKE". Jaunietis nēsā brilles.
Valsts policija aicina aplūkot Edgara fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112