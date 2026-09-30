Saeimas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši teju 90 tūkstoši vēlētāju
Latvijas 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 88 162 jeb 5,66% vēlētāju, ziņo Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Vislielākā vēlētāju aktivitāte šajās trīs dienās bijusi Rīgā, kur šobrīd nobalstojuši 38 815 cilvēku jeb 6,48% balstiesīgo. Tikmēr visaktīvākais novads līdz šim bijusi Vidzeme ar 6,19%. Tai seko Kurzeme (4,76%), Zemgale (4,69%) un Latgale (3,74%). Vēlētāju aktivitātes datu ievade atsevišķos iecirkņos vēl turpinās.
CERT.LV ziņo, ka 30. septembrī, pirmsvēlēšanu nedēļas trešajā dienā, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norisi saistīti apdraudējumi vai kiberdrošības incidenti. Lai gan kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī saglabājas augsts, situācija šobrīd ir stabila un līdz šim nav novērotas aktivitātes ar ietekmi uz vēlēšanu procesu.
CERT.LV sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina pastiprināti uzraudzīt Latvijas kibertelpu un ir gatava operatīvi reaģēt, ja situācija mainīsies. "Aicinām arī iedzīvotājus saglabāt modrību un ziņot CERT.LV par pamanītām aizdomīgām vai neparastām aktivitātēm Latvijas kibertelpā," aicina CERT.LV. Plašāka informācija par to, kam pievērst uzmanību un kur ziņot, pieejama ŠEIT.