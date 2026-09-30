Igaunijas ārlietu ministrs: "Putins uzmanīgi vēro, cik vienoti mēs esam!"
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna vizītes laikā Rīgā pauda, ka Kremlis šobrīd aktīvi cenšas izmantot Rietumu bailes no konflikta eskalācijas, pret kurām Baltijas valstis jau kļuvušas imūnas. Intervijā "Latvijas Televīzijai" viņš norādīja, ka Maskava vēro sabiedroto vienotību un meklē iespējas radīt šķelšanos NATO un Eiropā.
"Es domāju, ka galvenais, ko Krievijas vadonis Vladimirs Putins dara, ir spēlēšanās ar Rietumu pasaules bailēm no eskalācijas. Es domāju, ka igauņi, latvieši, lietuvieši, Polija, un vēl vakar biju Somijā – visi cilvēki te ir imūni pret to. Mēs zinām, ka Krievija ir agresīva valsts, un mēs tam esam gatavi. Bet,ja paskatās uz Centrāleiropu, Rietumeiropu un Dienvideiropu, šīs valstis ir sašķeltas. Bailes darbojas. Tas ir tieši tas, ko Putins vēlas panākt – bailes no eskalācijas," LTV pauda ministrs.
Viņš norāda, ka ar šādu taktiku Maskava cenšas panākt to, lai valstis izdarītu mazāku spiedienu uz Krieviju un samazinātu savas palīdzības apjomu Ukrainai, cerībā, ka būs centieni atrast Putinam tā saukto "pieņemamo veidu", kā izbeigt šo karu. "Tāpēc mūsu pienākums ir ļoti publiski norādīt uz vainīgajiem un aicināt izdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju," norāda Cahkna.
Ministrs intervijā pauda, ka Krievija ir vāja un iestigusi Ukrainā, tajā pašā laikā norādot, ka "mēs varam piedzīvot vairāk un nopietnākas provokācijas pret NATO". Cahkna pauda, ka jau šobrīd saspīlējums Eiropā pieaug, kā piemērus minot Krievijas uzbrukumu Leipcigas lidostai vai Krievijas specdienestu organizēto Tallinas "Milrem Robotics" ēkas dedzināšanu. Tāpat viņš uzsvēra, ka Krievijas slepenais dienests provokāciju veikšanai algo cilvēkus no Baltijas un citām valstīm, un brīdināja šīs personas ar Krieviju nesadarboties norādot, ka par šīm darbībām viņiem nāksies pavadīt ilgus gadus cietumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet runājot par potenciālu militāru iebrukumu Baltijas valstīs, ministrs norādīja, ka: "mēs neredzam neko ārkārtēju otrā robežas pusē, ar ko domāju militāru gatavošanos iebrukumam vai jebkāda veida agresijai". "Mēs neredzam, ka Krievija gatavotos jebkāda veida reālam militāram iebrukumam pret Baltijas valstīm, Poliju vai Somiju. Tā nav. Vismaz pašlaik. Bet mēs varam piedzīvot nopietnākas provokācijas."
"Mēs varbūt redzēsim viltus karoga operācijas vai jebko, kas mums cenšas sajaukt pēdas un dod Krievijai iespēju vainot NATO, ka mēs kaut ko darām. Tāpēc mums jāsaglabā miers. Mums ir jākomunicē. Bet vissvarīgākais ir tas, ka Putins patiesībā uzmanīgi vēro, cik vienoti mēs esam, cik mierīgi esam. Jo viņš vienkārši pārbauda, mēģinot novērst uzmanību no savām problēmām un arī radīt problēmas mūsu sabiedrībās NATO vai Eiropas rietumu daļā."
Vairāk skaties video!